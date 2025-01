Nadzwyczajne spotkanie w MSWiA. Tematem WOŚP i Owsiak

W środę 8 stycznia w siedzibie MSWiA w Warszawie odbyło się specjalne spotkanie, w którym wzięli udział – oprócz ministra Tomasza Siemoniaka – Komendant Główny Policji Marek Boroń oraz Jurek Owsiak. Tematem rozmów była nie tylko kwestia zbliżającego się wielkimi krokami 33. finału WOŚP, ale również bezpieczeństwa szefa fundacji. Jurek Owsiak przyznał za pośrednictwem mediów społecznościowych, że otrzymuje liczne groźby.

– Rozmawialiśmy o zapewnieniu bezpieczeństwa Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, w tym tysiącom wolontariuszy, uczestnikom koncertów i darczyńcom. I oczywiście samemu Jerzemu Owsiakowi. Wielka Orkiestra będzie grać do końca świata i jeden dzień dłużej – zapewnił Tomasz Siemoniak po zakończeniu rozmów.

Jurek Owsiak ostro zareagował na groźby

We wpisie zamieszczonym w sieci szef WOŚP przekazał, że do biura prasowego fundacji zadzwoniła osoba, która kierowała pod jego adresem groźby. – Trzeba go zastrzelić, to c**j jeden – powiedział mężczyzna, po czym się rozłączył. Podkreslił, że nie była to jedyna tego typu sytuacja w ostatnim czasie.

„Od kilku dni jest podobnie. Groźby bardzo konkretne, z bombą w tle i utylizacją mojej osoby. Szczucie w wykonaniu Telewizji Republika i wPolsce24 podobne do tych manipulacji i szczucia skierowanego w stronę Pawła Adamowicza, a wiemy, jak to się skończyło” – stwierdził Jurek Owsiak.

„Jeżeli nie dożyję jutra, to pamiętajcie, w jaki sposób tym szczuciem, tymi metodami, które są powtórką ze zdarzeń z Gdańska, grupa nienawistnych ludzi niszczy to, co wszyscy razem budowaliśmy przez ponad trzy dekady” – dodał szef WOŚP.

O sprawie została powiadomiona policja. – Pierwsze zawiadomienie dotyczy nawoływania w przestrzeni medialnej do nienawiści wobec Jurka Owsiaka jak również fundacji WOŚP, którą kieruje. Drugie zawiadomienie dotyczy gróźb karalnych kierowanych drogą telefoniczną oraz mailową – przekazał w rozmowie z WP rzecznik KSP Robert Szumiata.

33. finał WOŚP odbędzie się w niedzielę 26 stycznia. Tym razem fundacja zbiera pieniądze dla onkologii i hematologii dziecięcej, a motywem przewodnim tego finału jest bezpieczeństwo i zdrowie dzieci.

