Skiba: Emerytki oddawały złote zęby na Orkiestrę. Całą zabawę zepsuł nam PiS

Paulina Socha-Jakubowska, „Wprost”: Groźby pod adresem Owsiaka bardzo pana poruszyły.

Krzysztof Skiba: Fakt, że zatrzymano człowieka, który przyznał się do wygrażania Owsiakowi i powiedział, że zadzwonił do siedziby WOŚP niesiony reportażem „Republiki” szkalującym Jurka, to wiadomość dla wszystkich internautów, że bycie w internecie nie oznacza bycia anonimowym. I groźby karalne muszą być ścigane.

Ale wie pani, co mnie smuci najbardziej?

Co?

Okazuje się, że te wszystkie dowcipy o Polakach są prawdziwe.

Zacytuje pan?

Że „gdzie dwóch Polaków, tam trzy partie polityczne”. Albo: Diabełki gotują w piekle ludzi w kotłach i każdego kotła muszą pilnować strażnicy oprócz tego, w którym są Polacy. Dlaczego? Bo Polacy sami się dobijają w tym kotle. Jeden ciągnie drugiego za nogi w dół.

Mamy w sobie jakiś gen szaleństwa… Przekroczono chyba już wszelkie możliwe bariery przyzwoitości.

Ale z drugiej strony, to, co obserwowaliśmy w ostatnich dniach w kontekście Owsiaka i WOŚP, to akcja sterowana. Próba odwracania uwagi. Zresztą sami autorzy tej akcji niespecjalnie się z tym kryją. „Republika” cały czas pluje na Orkiestrę, podważa jej autorytet. Pan Berkowicz z Konfederacji stwierdził, że Fundacja WOŚP tylko dzierżawi szpitalom zakupiony sprzęt. Ale to nieprawda.

I co z tego, że jakieś media sprawdzą, że to fake news, informacja zostanie sprostowana…

Sprostowanie nigdy nie zrobi takich zasięgów, jak tak „nośny” fake news.

Właśnie. I dlatego jesteśmy dziś tak „rozwaleni” jako kraj, jako społeczeństwo. Gdyby ktoś miał nas zaatakować, Rosja czy Marsjanie, to dla nich najlepiej byłoby to robić dzisiaj, bo jesteśmy totalnie rozbici, zagubieni. Trwa medialna wojna domowa.

Mocne słowa.

Mogę jeszcze mocniej. Kiedyś zbiegów i zdrajców karano niezwykle surowo, a dzisiaj? Dzisiaj zbieg i zdrajca, pan Romanowski, udziela wywiadów, media proszą go o komentarze, wyrasta na gwiazdę.

Ale czy Romanowski jest zdrajcą, czy tylko zbiegłym aferzystą?

To nie jest zwykły aferzysta, który nabroił i po prostu dał dyla zagranicę. To jest człowiek, który składał w parlamencie przed narodem polskim przysięgę poselską. Jeśli jest niewinny, miał szansę bronić się przed polskim sądem. Ale wybrał ucieczkę, bo ma wiele zarzutów. A teraz bryluje w mediach. Czy to jest etyczne?

Ale podobne sytuacje funduje nam popkultura. Antybohaterzy, zbrodniarze, aferzyści stają się bohaterami. Pamięta pani ten film o Nikosiu? Tę bajkową opowieść o Nikodemie z Gdańska, przywódcy mafii trójmiejskiej?

Pamiętam. Widziałam.

To zupełnie zakłamany obraz. Nikoś był współpracownikiem służb specjalnych, kapusiem, który załatwiał samochody dla pułkowników SB i był przez nich chroniony. Kolejna bajka to film o królu włamywaczy, Najmrodzkim. Z tego złodzieja w filmie „Najmro” zrobiono niemalże bohatera ludu, Janosika z PRL. Śmiech na sali.

Wróćmy do Owsiaka.