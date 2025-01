Nie żyje Longin Pastusiak. Był marszałek Senatu miał 89 lat

Informację o śmierci Longina Pastusiaka w rozmowie z Polsat News potwierdziły służby prasowe Senatu. To polski polityk, historyk, politolog oraz amerykanista, urodzony 22 sierpnia 1935 roku w Łodzi.

Longin Pastusiak nie żyje

Pastusiak ukończył Woodrow Wilson School of Foreign Affairs oraz University of Virginia w Charlottesville. Otrzymał też tytuł magistra na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Stopień doktorski uzyskał na American University w Waszyngtonie i na Wydziale Historii Wyższej Szkoły Nauk Społecznych przy Komitecie Centralnym PZPR w Warszawie. Został doktorem habilitowanym w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk. Profesorem zwyczajnym został w 1978 roku, a zwyczajnym w 1986 roku.

W Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych Longin Pastusiak pracował przez 30 lat. Publikował książki na temat amerykańskiej historii oraz stosunków tego kraju z Polską. W Telewizji Polskiej miał własny program o amerykańskich przywódcach.

Longin Pastusiak. Kariera polityczna

Od lat 60. Pastusiak należał do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Po zmianach ustrojowych wstąpił do Socjaldemokracji RP, a później do Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Był posłem przez pierwsze trzy kadencje Sejmu.

W 2001 roku Longin Pastusiak został senatorem z ramienia komitetu SLD-Unia Pracy. Został marszałkiem Senatu, jednak kolejnego mandatu w 2005 roku już nie uzyskał. W okresie od 2008 do 2012 roku był wiceprzewodniczącym SLD.

Za swoje zasługi został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Orderem Krzyża Ziemi Maryjnej I klasy, a także tytułem Komandora Krzyża Wielkiego Orderu „Za Zasługi dla Litwy”.

