Oferował 100 tys. zł za zabójstwo Jurka Owsiaka. Sąd nie miał litości

W poniedziałek 13 stycznia Jurek Owsiak przyznał, że ktoś oferował wysoką kwotę za jego uśmiercenie. "No, moi drodzy, rozkręca się nieźle, mówię Wam. Hej, Telewizja Republika, czujecie co robicie? Zastanawiacie się? Robimy swoje i zgłosiliśmy to na policję" – pisał szef WOŚP.

WOŚP. Oferował 100 tys. zł za zabójstwo Jurka Owsiaka

Dzień później 38-letni mieszkaniec miejscowości Odrzykoń w powiecie krośnieńskim w województwie podkarpackim trafił w ręce służb. Mężczyzna został zatrzymany przez policję w związku z groźbami, które kierował pod adresem Jurka Owsiaka. 38-latek nie tylko zamieszczał w sieci skandaliczne wpisy, ale także twierdził, że zapłaci 100 tys. złotych osobie, która zastrzeli szefa Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Postępowanie w sprawie prowadzi Komenda Miejska Policji w Krośnie pod nadzorem prokuratury rejonowej. Śledczy postawili mężczyźnie zarzuty kierowania gróźb karalnych i nawoływania do zbrodni. Z informacji przekazanych przez Zbigniewa Piskozuba, szefa Prokuratury Rejonowej w Krośnie wynika, że 38-latek złożył zeznania i przyznał się do zarzucanych mu czynów. Za to, co zrobił, grozi mu kara do trzech lat pozbawienia wolności. Na decyzję sądu w sprawie swojej przyszłości będzie przez miesiąc oczekiwał w areszcie.

Z uwagi na dobro prowadzonego postępowania śledczy nie zdecydowali się na udzielenie dodatkowych informacji w sprawie.

Groził Owsiakowi, został zatrzymany

Nie jest to pierwsza osoba zatrzymana w związku z kierowaniem gróźb pod adresem Jurka Owsiaka. W ręce policji trafił również 71-latek, którego zatrzymano na terenie województwa wielkopolskiego. Przyznał w trakcie składania zeznań, że na jego zachowanie miały wpłynąć informacje, które usłyszał na antenie Telewizji Republika. Prokuratura postawiła zarzut kierowania gróźb karalnych.

