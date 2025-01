Trzaskowski o groźbach wobec Owsiaka. Wywołał biskupów do tablicy

W szóstą rocznicę śmierci Pawła Adamowicza Jurek Owsiak przekazał smutne wieści. Szef WOŚP poinformował, że otrzymuje kolejne groźby. „Krócej być nie może. »Zabić Owsiaka, strzelać mu prosto w łeb«. To internetowy wpis z wczoraj. No, moi Drodzy, rozkręca się nieźle, mówię Wam” – napisał szef Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Owsiak dostaje groźby, Trzaskowski reaguje

Do sprawy odniósł się Rafał Trzaskowski. – To hejt i nienawiść zabiły Pawła Adamowicza i niestety, wydawało się, że to będzie taki moment refleksji dla niektórych, ale tej refleksji zabrakło. Przypominam państwu zaszczutego syna pani posłanki Filiks w tej chwili nienawiść i hejt skierowane wobec Jurka Owsiaka i Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – stwierdził podczas konferencji prasowej Rafał Trzaskowski.

Prezydent Warszawy ocenił, że „groźby pod adresem WOŚP pokazują, jaki cynizm dzisiaj niestety rządzi prawą stroną sceny politycznej”. – Atakowanie Jurka Owsiaka i fundacji, które tyle dobrego zrobiły dla polskiej służby zdrowia, to jest coś absolutnie niebywałego i oczywiście nie ma na to naszej zgody – dodał polityk KO.

Rafał Trzaskowski podkreślił, że „jest w pełni przekonany, że prezydent Polski powinien walczyć z hejtem oraz z nienawiścią, a także powinien zadbać o to, żeby również ta walka miała charakter prawny”. – Nie spocznę do momentu, kiedy nie będzie rozwiązań, które będą walczyły z nienawiścią i hejtem, bo nie może być tutaj żadnej tolerancji, trzeba bezwzględnie eliminować hejt i nienawiść z mediów społecznościowych i w ogóle z naszego życia politycznego – zadeklarował.

Trzaskowski reaguje na hejt wobec Owsiaka. Wspomniał o Kościele

– Mam również nadzieję, że w tę walkę z nienawiścią i hejtem włączy się polski Kościół. Wszyscy państwo oglądali te obrazki z Jasnej Góry, to jest coś bardzo zasmucającego, że mamy do czynienia z tego typu językiem w tak ważnym dla wszystkich Polek i Polaków miejscu, że mamy do czynienia z wykrzykiwaniem tego typu haseł, z instrumentalnym traktowaniem dzieci – wyjaśnił.

W ten sposób kandydat w wyborach prezydenckich nawiązał do pielgrzymki kibiców na Jasnej Górze, w której wziął udział Karol Nawrocki. Sprawa wywołała ogromne oburzenie. Szczególnie, że w pewnym momencie kibice zaczęli skandować w świątyni: „raz sierpem, raz młotem, czerwoną hołotę”.

Czytaj też:

„Niedyskrecje parlamentarne”. W PiS narasta chęć zemsty. „Aż się boję, co będzie, gdy wrócimy do rządzenia”Czytaj też:

Sześć lat od śmierci Pawła Adamowicza „Zastał Gdańsk postpeerelowski, a zostawił...”