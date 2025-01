„Niedyskrecje parlamentarne”. W PiS narasta chęć zemsty. „Aż się boję, co będzie, gdy wrócimy do rządzenia”

Mateusz Morawiecki zaczął się odbudowywać szybciej niż spodziewano się tego w PiS. Pod koniec grudnia pojawił się sondaż United Surveys, przygotowany na zlecenie Wirtualnej Polski, z którego wynikało, że 52,9 proc. respondentów uważa, iż życie w Polsce stało się trudniejsze po zmianie rządu Mateusza Morawieckiego na rząd Donalda Tuska. Odmiennego zdania było 32,6 proc. badanych.

– Mateusz ma teraz silną pozycję w partii i w środowiskach wokół PiS. Buduje się jako polityk, który zna się na gospodarce i potrafił wyprowadzić Polskę z kryzysu – mówi nasz rozmówca.

Według polityka PiS, sam Jarosław Kaczyński, mimo złych podszeptów wrogów Morawieckiego, po roku rządów Tuska zrozumiał, że Mateusz potrafił zarządzać budżetem tak, żeby na wszystko starczało pieniędzy.

– Wymyślał tarcze, wprowadzał 0 proc. VAT na żywność. Potrafił przejść przez kryzys związany z pandemią i wybuchem wojny na Ukrainie. Bezrobocie nie wzrastało, sytuacja gospodarcza Polski była dobra. A teraz spadaliśmy z pozycji gospodarczego lidera na szary koniec – opowiada współpracownik Jarosława Kaczyńskiego.

Na potwierdzenie przytacza artykuł „Business Insider”. „Z lidera do outsidera. Tak można w skrócie podsumować to, co się stało z polską gospodarką na przestrzeni ostatniego roku. Jeszcze rok temu z wzrostem o 1,8 proc. kwartał do kwartału w Unii nie ustępowaliśmy nikomu, a w Europie tylko Albanii. Teraz Europa rośnie, a my spadamy i tylko dwa kraje wspólnoty są w gorszej sytuacji” – czytamy na portalu buisnessinsaider.com.

