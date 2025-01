MEN kończy dyskusje. Jest rozporządzenie ws. zmian w nauczaniu religii

– Jedna lekcja religii na pierwszej lub ostatniej godzinie lekcyjnej. Właśnie podpisałam rozporządzenie, które wprowadza te zmiany od 1 września 2025 – oświadczyła Barbara Nowacka w nagraniu, które trafiło do mediów społecznościowych.

Mniej lekcji religii. MEN zdecydowało

– To nie tylko nasze zobowiązanie wyborcze, konkret, który obiecywaliśmy, ale też zdrowy rozsądek. Do tej pory młodzież miała więcej lekcji religii niż biologii, chemii, fizyki, WOS-u, edukacji dla bezpieczeństwa razem wziętych – zwracała uwagę minister. Rozporządzenie przewiduje, że lekcje religii lub etyki odbywać się będą bezpośrednio przed pozostałymi zajęciami lub bezpośrednio po nich.

Rozporządzenie wprowadza też te same zasady łączenia grup uczniowskich, które obowiązują w szkole, jeżeli lekcje religii organizowane będą poza szkołą – w grupie międzyszkolnej lub pozaszkolnym punkcie katechetycznym.

Ograniczono przy tym możliwość łączenia uczniów klas I-III szkoły podstawowej. Będzie to możliwe tylko w wypadku, gdy uczestnictwo w zajęciach z religii zadeklaruje mniej niż 7 uczniów.

Wiceminister Lubnauer o ustępstwach na rzecz Kościoła

Dzień przed podpisaniem omawianego rozporządzenia wiceminister Katarzyna Lubnauer przekonywała, że resort edukacji poszedł na ustępstwa stronie kościelnej. Jako przykład podano odejście od sztywnej zasady, że lekcje religii muszą odbywać się na początku lub na końcu dnia. Od teraz dopuszczany będzie wyjątek, jeżeli cała klasa zapisze się na religię.

– Jeżeli 100 proc. dzieci będzie w danej klasie chodzić na lekcje religii, to wtedy ona będzie mogła być nie pierwsza i nie ostatnia, ale to w sytuacji, w której nikt nie musi czekać, to jest podstawowy warunek – przekazywała Lubnauer.

– Zrobiliśmy wszystko, żeby skonsultować tę decyzję z Kościołem. Zdajemy sobie sprawę, że wymiar jednej godziny jest sensowny – mówiła polityk, odnosząc się do ograniczenia liczby lekcji religii.

