Abp Jędraszewski grzmi: To my stoimy na straży prawdy o człowieku

Tradycyjne, coroczne spotkanie abp. Marka Jędraszewskiego z katechetami odbyło się w Domu Arcybiskupów Krakowskich. Metropolita krakowski podkreślał w rozmowie z katechetami, że głoszą i bronią oni prawdy o człowieku, a szkoła stała się terenem starcia prawdziwego humanizmu z wartościami antyhumanistycznymi.

Jędraszewski: – To my stoimy na straży prawdy o człowieku

Arcybiskup cytowany przez Katolicką Agencję Informacyjną wzywał katechetów do obrony Jezusa Chrystusa w sercach dzieci i młodzieży i dziękował za zaangażowanie w walce o takie wartości. – To my stoimy na straży prawdy o człowieku – mówił.

Metropolita krakowski tłumaczył, że katecheci są na pierwszym miejscu w walce chrześcijańską wiarę w ojczyźnie. – Nie jesteśmy sami w tych naszych zmaganiach – mówił abp Jędraszewski.

– Mamy być tylko i aż po prostu wierni. Wierni Chrystusowi, wierni Kościołowi, ale także wierni tym, którzy zostali powierzeni naszym nauczycielskiej i katechetycznej pieczy. Wierni, to znaczy strzegący dobra tych dzieci i młodzieży. Wierni to znaczy zatroskani, by to dobro tak naturalne, piękne, niekiedy wzruszające, które odkrywamy w sercach tych młodych, żeby ono wzrastało – mówił arcybiskup cytowany przez KAI.

Duchowny przywołał słowa Jana Pawła II

Metropolita krakowski nie był jedynym duchownym, który zabrał głos podczas spotkania. Do katechetów zwrócił się także ks. Konrad Kozioł, dyrektor Wydziału Katechetycznego Archidiecezji Krakowskiej. Zauważył on, że na zaproszeniu znalazły się słowa Jana Pawła II, w których papież wzywał wiernych, aby „byli mocni w wierze”.

– Te słowa jakże aktualne są dzisiaj, kiedy dzieje się realna krzywda, kiedy są ludzie, którzy próbują zamknąć drzwi Chrystusowi i chcą deprawować najmłodszych. Potrzeba nam wszystkim mocy, którą daje wiara, mocy, którą daje Chrystusowa nadzieja – mówił duchowny.

Ks. Kozioł przestrzegał katechetów przed „wizją utraty jednej godziny lekcji religii i przymusu pierwszej i ostatniej lekcji, utraty pracy przez wielu katechetów, ograniczenia orędzia Ewangelii najmłodszym”. To zostało zatwierdzone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w piątek.

Czytaj też:

Kościół o decyzji MEN ws. edukacji zdrowotnej. „Pierwotna wersja była nie do przyjęcia”Czytaj też:

Kontrowersyjne okrzyki na Jasnej Górze. Szefowa MEN uderzyła w biskupów. Nawiązała do lekcji religii