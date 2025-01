Karnowski bez litości dla TV Republika. Do akcji wkroczył Sikorski

Marcin Romanowski przebywa aktualnie na Węgrzech, gdzie uzyskał międzynarodową ochronę. Polityk PiS twierdzi, że w Polsce nie może liczyć na uczciwy proces. Wcześniej Prokuratura Krajowa przedstawiła mu 11 zarzutów. Dotyczą one m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i ustawiania konkursów na dotacje z Funduszu Sprawiedliwości.

Romanowski „porwany” w TV Republice



Zapowiedź ostatniego wydania programu „W ruchu” Miłosza Kłeczka emitowanego w TV Republika z udziałem posła PiS wywołała falę komentarzy. Na nagraniu, które trafiło do sieci, widzimy Marcina Romanowskiego, który spaceruje po Budapeszcie. W pewnej chwili obok polityka PiS zatrzymuje się samochód. Z auta wysiadają dwie zamaskowane postacie, które mają przy sobie broń.

Jeden z mężczyzn chwyta posła, po czym przypiera go do muru. Następnie widzimy, jak Marcin Romanowski ma zarzucany na głowę worek jutowy a na rękach zaciskają mu się kajdanki. Następnie parlamentarzysta zostaje siłą wepchnięty do samochodu.

Po chwili akcja przenosi się do zamkniętego pomieszczenia. Polityk PiS przez cały czas ma zarzucony na głowę worek jutowy. Widzowie mogą zobaczyć, jak Marcin Romanowski jest „przesłuchiwany” przez Miłosza Kłeczka.

Sikorski „martwi się” o losy „porwanego” Romanowskiego

Wywiad z Marcinem Romanowskim nie umknął uwadze Radosława Sikorskiego. Szef MSZ zamieścił wpis w mediach społecznościowych, w którym kpił z inscenizacji przygotowanej przez TV Republika. „Jeśli nasz rodak został za granicą porwany i jest torturowany, to czy nie trzeba, aby wysłać ekipy ratowniczej, aby go uwolniła i sprowadziła do kraju?” – dopytywał minister spraw zagranicznych.

wPolsce24 kontra TV Republika

Program TV Republika skrytykował w ostrych słowach Michał Karnowski. „Komuś tam odbiło. Ośmieszanie poważnej sprawy, jaką jest bezprawie władzy. Przykro patrzeć. Zapłacą za tę zabawę w potęgę telewizyjną ci, którym już bracia Węgrzy azylu odmówią” – napisał w mediach społecznościowych szef konkurencyjnej wPolsce24. Przy okazji zapewnił, że „kierowana przez niego stacja nie wejdzie w takie cyrki”.

