Burmistrz poprosił o odstrzał psów. Łukasz Litewka interweniuje

Poseł Łukasz Litewka za pośrednictwem mediów społecznościowych poinformował o problemie z psami w miejscowości Wolbórz w województwie łódzkim. Jak donosi, tamtejszy burmistrz nie widzi innego rozwiązania niż odstrzał tych zwierząt.

Wolbórz. Burmistrz chce zabić bezpańskie psy

Litewka z Nowej Lewicy opis sytuacji zaczął od przypomnienia ostatnich głośnych zdarzeń w naszym kraju, w których ludzie nie popisali się empatią wobec zwierząt. „Jak nie koń na myjni, ksiądz kopiący Reksia to teraz: Miasto Wolbórz ma problem z psami… podobno czterema” – pisał.

„Problem jest na tyle poważny, że burmistrza miasta zwrócił się do wojewody z prośbą o zgodę na odstrzał psów, które nazwał watahą. Panie burmistrzu! To nie wilki, a tylko wasza nieudolność w kwestii złapania tych zwierząt. Jak zwykle w Polsce idzie się na skróty” – stwierdził Litewka.

Poseł Litewka: Gmina ma obowiązek przekazać psy do schroniska

Polityk przypomniał, że na gminie ciąży obowiązek wyłapania psów i przekazanie ich do schroniska. „2025 rok, Burmistrz chcę odstrzelić kilka psów, które kręcą się po mieście. Nie mogę patrzeć na nieudolność władzy w tak prostych tematach. Jeśli kogoś przerasta bezdomny pies, to jak może zarządzać miastem?” – pytał.

„Moja fundacja powstała po to, by ludzie i zwierzęta nie musieli cierpieć, tym bardziej przez głupotę innych ludzi. Zadzwoniłem dziś do urzędu Wolborza i powiedziałem co myślę o ich praktykach” – informował dalej Litewka.

Poseł Lewicy chce pomóc burmistrzowi

Polityk nie zatrzymał się na samych połajaniach. Postanowił zaoferować pomoc. „Deklaruję, że nasza fundacja wspomoże finansowo podmiot, który zdecyduje się wyłapać te niebezpieczne potwory. Każdy kto chciałby dołożyć swoją cegiełkę, może to zrobić tutaj. Nie będę zakładał oddzielnej zrzutki dla tak błahego problemu!” – podsumował, ostatnie trzy słowa pisząc wielkimi literami.

