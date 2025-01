Archidiecezja o bulwersującym zachowaniu księdza. Litewka: Mi też ręce opadają

Poseł Lewicy Łukasz Litewka zamieścił w swoich mediach społecznościowych kilkudziesięciosekundowe nagranie, na którym widać duchownego stojącego przy furtce domu jednorodzonego i psa po drugiej stronie płotu. Duchowny wdał się z kimś z dyskusje, podczas gdy zwierzę biegało wzdłuż siatki i szczekało. W pewnym momencie kapłan najpierw kopnął w stronę ogrodzenia, a potem kilkukrotnie powtórzył czynność w momencie, gdy pies był już blisko siatki.

Takie zachowanie wyraźnie zestresowało czworonoga. Następnie ksiądz wychylił się przez siatkę i podniósł rękę sugerując, że chce uderzyć zwierzę. Duchowny nie odpuszczał i wrócił się kilka kroków do furtki, gdzie przekładając rękę na stronę posesji, zamachnął się torbą w stronę psa. Widać również, że kapłan coś podniósł z ziemi, najprawdopodobniej kamień, a następnie rzucił. Wszystko wskazuje też na to, że do bulwersującego zachowania doszło podczas kolędy.

Ksiądz po kolędzie zaatakował psa. Łukasz Litewka opublikował szokujące nagranie

„Immanuel Kant powiedział, że »serce człowieka można poznać po tym, jak traktuje zwierzęta«. Znam księży, którzy są naprawdę ludźmi z powołania, ale tego pana nie tylko bym nie wpuścił do domu, a także w ogóle nie chciał znać” – skomentował polityk.

„Wszyscy byliśmy dziś zdziwieni zachowaniem księdza, który kilkukrotnie próbował kopnąć psa. Dobre wieści są takie, że udało się dowiedzieć, kim jest nasz »bohater«. Ptaszki ćwierkają, że niestety przegra walkę z walecznym Fafikiem. No i po co było takiego chojraka udawać? Nie lubisz zwierząt? Ok, trzymaj się od nich z daleka, one Ciebie też nie lubią” – dodał Litewka kolejnego dnia.

Komunikat Archidiecezji Warmińskiej. Ksiądz „upomniany” po tym, co zrobił zrobi podczas kolędy

W poniedziałek Archidiecezja Warmińska wydała komunikat. „W związku z zaistniałą sytuacją na terenie parafii św. Marcina w Tolkowcu wyrażamy zdecydowaną dezaprobatę takiej postawy. Żadna agresja wobec zwierząt nie powinna mieć miejsca. Z księdzem, który dopuścił się takiego zachowania, odbyła się rozmowa i otrzymał stosowne upomnienie” – brzmi oświadczenie, pod którym podpisał się rzecznik ks. Marcin Sawicki.

„Na co my liczymy od osób, które potrafiły tuszować dużo poważniejsze tematy. Polski kościół popełnia błędy, a zawsze gdy ma możliwość je naprawić i wyciągnąć konsekwencje, nie robi tego. Nie dziwcie się, że ludzie odchodzą od kościoła. Ja sam gdy byłem młodszy, uczęszczałem na mszę, przestałem. Jeśli potrzebuje porozmawiać z Bogiem, nie potrzebuje do tego drugiego człowieka” – skomentował sprawę poseł Lewicy.

„Mi też ręce opadają, ale dobrze się stało, że pół Polski zobaczyło wczoraj twarz księdza. Musi być pewnie z siebie bardzo dumny, a samo miasto i mieszkańcy pewnie już mają o nim wyrobione zdanie” – podsumował Litewka.

