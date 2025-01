Proboszcz wyżył się na psie. Popularny ksiądz nie zostawił na duchownym suchej nitki

„Ależ idiotyczne zachowanie księdza rzucającego w psa. Działanie duchownego jest pozbawione jakiegokolwiek sensu, za to wypełnione prymitywnymi odruchami, agresją i głupotą. Niedojrzali księża nie powinni być proboszczami” – stwierdził na platformie X ksiądz Wachowiak.

Poseł Łukasz Litewka, który udostępnił nagranie, również nie szczędził słów krytyki. Podkreślił, że nie chciałby mieć z tym duchownym żadnych relacji ani gościć go w swoim domu. Internauci szybko ustalili, że osoba uwieczniona na nagraniu to proboszcz jednej z parafii na Warmii i Mazurach.

twitter

„Wszyscy byliśmy dziś zdziwieni zachowaniem księdza, który kilkukrotnie próbował kopnąć psa. Dobre wieści są takie, że udało się dowiedzieć kim jest nasz »bohater«. No i po co było takiego chojraka udawać? Nie lubisz zwierząt? Ok, trzymaj się od nich z daleka, one Ciebie też nie lubią” – napisał w kolejnym wpisie poseł Litewka.

Kontrowersyjne nagranie z duchownym

Kilka dni temu poseł Litewka opublikował w mediach społecznościowych materiał wideo, który wywołał ogromne poruszenie. Nagranie przedstawia duchownego stojącego przed ogrodzeniem domu jednorodzinnego, za którym szczeka pies.

Widocznie zirytowany zachowaniem zwierzaka, ksiądz zaczyna w gniewie kopać w płot, czym wywołuje u psa jeszcze większy stres. W dalszej części wideo widać, jak duchowny rzuca przez ogrodzenie swoją torbę, celując w zwierzę. Na koniec podnosi z ziemi kamień i ciska nim w kierunku czworonoga.

Filmik udostępniony przez Łukasza Litewkę wywołał falę oburzenia wśród internautów. Pod postem parlamentarzysty Lewicy w mediach społecznościowych pojawiła się fala krytycznych komentarzy. „Cóż...psy wyczuwają złych ludzi”; „I taki będzie z ambony głosił o dobroci serca”, „Same niecenzuralne słowa cisną się na usta”, „Wkurzył się, że nie dostanie koperty”, „Ten pan jest daleko od Boga, dalej niż my tutaj wszyscy razem wzięci”; „Smutny obrazek, nie powinien mieć miejsca” – pisali komentujący post internauci.

facebookCzytaj też:

Kolęda 2025 na nowych zasadach. Biskup nie kryje oburzeniaCzytaj też:

Profanacja na Śląsku. Ksiądz zapowiedział stanowcze kroki