Stanowski kpi z Mentzena, doczekał się odpowiedzi. Wyszło zabawnie?

Krzysztof Stanowski zadeklarował swój start w wyborach prezydenckich. Szef Kanału Zero wygłosił „orędzie”, w którym podkreślił, że „nie chce być prezydentem, ponieważ nie ma ku temu kompetencji i doświadczenia”. Prezenter tłumaczył, że „chce uwypuklić wyborczą katastrofę, ponieważ jego zdaniem żaden z kandydatów nie nadaje się do sprawowania najważniejszego urzędu w kraju”.

Stanowski kpi z Mentzena

W swoim wystąpieniu Krzysztof Stanowski wbił szpilę pozostałym politykom. Dostało się zarówno Rafałowi Trzaskowskiemu, jak i Karolowi Nawrockiemu oraz Szymonowi Hołowni. Szef Kanału Zero nie oszczędził też Sławomira Mentzena. - Może głosować należy na kandydata, który jeździ po Polsce, by pić piwo? I co gorsza, usypia po czwartym podczas gdy nie takie są tradycje najwyższego polskiego urzędu! – kpił.

W ten sposób nawiązał do nagrania, które pojawiło się po jednym ze spotkań z cyklu „Piwo z Mentzenem”. Na filmiku widać było wyraźnie zmęczonego polityka Konfederacji.

Poseł Konfederacji odpiera zarzuty Stanowskiego

Na ripostę Sławomira Mentzena nie trzeba było długo czekać. „Ładnie to tak zaczynać kampanię od pomówień?” – zapytał Krzysztofa Stanowskiego we wpisie zamieszczonym w mediach społecznościowych. „To prawda, że piję piwo po całej Polsce, ale nie usypiam po czterech! Mam na to tysiące świadków, bo zwykle na »Piwie z Mentzenem« piłem pięć piw!” – próbował przekonywać.

„To, że pięć zdarza wam się zamówić to słyszałem, ale nie sądziłem, że wszystkie wypijacie” – odpowiedział szef Kanału Zero.

Józefaciuk oburzony przechwałkami Mentzena

Do dyskusji włączył się także Marcin Józefaciuk. Polityk Koalicji Obywatelskiej był wyraźnie zdegustowany alkoholowymi przechwałkami posła Konfederacji. „Super dokonanie i powód do dumy. A może warto na chwilę rzucić alko, tak z okazji Dry January?” – zapytał parlamentarzysta.

