800 zł kary za brak dzieci? Posłanka grzmi po propozycji wprowadzenia bykowego

Pod koniec listopada 2024 r. Marek Jakubiak był gościem Polsat News. Tematem programu były emerytury i ich niskie wysokości. – Bykowe trzeba wprowadzić. Nie ma dzieci. Dlaczego moje dzieci mają finansować kogoś? – powiedział polityk. Dopytywany o kwotę rzucił 800 zł miesięcznie. Potem Jakubiak dodał, że podatek objąłby również panny i chodzi o to, „żeby ZUS finansować”. Nie chciał jednak podać, od jakiego wieku trzeba by go płacić.

Marek Jakubiak kolejny raz o bykowym

– Ja wiem, że bykowe było wprowadzone wtedy, kiedy trzeba było Polskę odbudowywać, na początku 50. lat – podsumował polityk. Dla przypomnienia w Polsce w okresie po 1945 r. bykowym potocznie nazywano podatek płacony przez osoby bezdzietne, nieżonate i niezamężne powyżej 21. roku życia (od 1 stycznia 1946 r. do 29 listopada 1956 r.), a później powyżej 25. roku życia (do 1 stycznia 1973 r.).

Jakubiak nie pierwszy raz wspomina o bykowym. W kwietniu 2024 r. opublikował w swoich mediach społecznościowych sondę, w której zapytał ludzi, czy są za wprowadzeniem podatku. Polityk podobny pomysł ogłosił także w 2019 r., kiedy Rafał Trzaskowski podpisał kartę LGBT. – Na szczęście część zrozumiała żart. Przepis jest nie do wprowadzenia – wyjaśniał swój wpis Jakubiak po kilku dniach.

Single zapłacą nowy podatek? Zawisza, Rosa, Rzepa i Rusecka komentują

Teraz „Fakt” zapytał polityków, co sądzą o tym pomyśle. – Karanie za nieposiadanie dzieci to jest okrucieństwo wobec ludzi, którzy na przykład zmagają się z problemem bezpłodności. To jest nieludzkie wobec tych osób, które chciałyby, a nie mogą – oceniła Marcelina Zawisza. Zdaniem posłanki Lewicy „ludzie generalnie powinni mieć prawo wyboru, czy chcą mieć dzieci, czy nie”.

Zawisza zwróciła m.in. uwagę, że wpływ na decyzję mają też kwestie mieszkaniowe czy stabilność zatrudnienia. Podobnego zdania była Monika Rosa z KO. Jarosław Rzepa z PSL stwierdził, że trzeba zachęcać ludzi dodatkowo przez bezpieczeństwo, żłobki, przedszkola i edukację. Według Urszuli Ruseckiej „jakaś forma ulg dla rodziców lub opodatkowania osób bezdzietnych wydaje się warta rozważenia”.

