Nowe informacje ws. horroru w Gaikach pod Głogowem. Będzie zmiana zarzutów?

Liliana Łukasiewicz z Prokuratury Okręgowej w Legnicy przekazała najnowsze informacje ze wstrząsającej sprawy więzionej przez kilka lat kobiety. Jak podkreślała, ze względu na długotrwałą traumę ofiary, istotne będą opinie biegłych z zakresu psychologii.

Kobieta więziona pod Głogowem nie jest gotowa na wizję lokalną

— Wykonujemy również szereg innych czynności w tej sprawie, jak przesłuchania lekarzy czy sąsiadów — mówiła przedstawicielka prokuratury. Do tej pory nie przeprowadzono wizji lokalnej. Wszystko ze względu na pokrzywdzoną i jej traumę, której śledczy nie chcą pogłębiać.

— Badania psychologiczne, które do tej pory wykonaliśmy u tej pani, wskazywały, że z uwagi na jej stan zdrowia psychicznego, przeprowadzenie wizji lokalnej na danym etapie postępowanie nie jest wskazane. Prokurator opiera się na innych dowodach – podkreślała Łukasiewicz.

– Gromadzimy materiał. Będziemy rozważać ewentualną zmianę zarzutów po uzyskaniu opinii biegłych z zakresu medycyny sądowej i po przeprowadzeniu badań psychiatrycznych podejrzanego – zaznaczała. Lokalny portal zaznaczał, że chodzi o możliwe poszerzenie zarzutów. Wiadomo na pewno, że prokuratura będzie wnioskować o przedłużenie aresztu tymczasowego do zakończenia sprawy. Podejrzanemu mężczyźnie grozi 25 lat pozbawienia wolności.

Horror w Gaikach pod Głogowem

Prokuratura postawiła zarzuty 35-latkowi, który jest podejrzany o znęcanie się nad 30-latką. Horror kobiety miał trwać ponad pięć lat. Małgorzata z Leszna poznała mężczyznę przez internet w 2019 roku. Przyjechała do Mateusza J., do jego rodzinnego domu w Gaikach, by zacząć nowe życie.

Od 1 stycznia 2019 roku do 28 sierpnia 2024 roku dochodziło tam to regularnych aktów przemocy wobec 30-latki. Kobieta była przez mężczyznę przetrzymywana w pomieszczeniu gospodarczym; ten znęcał się nad nią nie tylko fizycznie, ale i psychicznie.

Z Małgorzatą rozmawiał redaktor naczelny MyGlogow.pl, Łukasz Kaźmierczak. Jak przekazał, kobieta miała nie mieć dostępu nawet do światła dziennego. – 35-latek tak ją sterroryzował, że bała się odezwać, zapukać w drewniane drzwi – mówił dziennikarz. W trakcie niewoli kobieta miała urodzić dziecko. Wtedy mężczyzna miał zabrać ją do szpitala w Nowej Soli, a następnie namówić, żeby oddała dziecko do adopcji.

Czytaj też:

Mała Helenka głodzona przez rodziców. „Nie upatrują swojej winy”Czytaj też:

Sean „Diddy” Combs kontratakuje. Raper złożył pozew o zniesławienie