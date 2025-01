Mastalerek zwrócił się do Dudy na antenie TVN24. Wykpił pytanie dziennikarza

– Dawno niewidziany szef gabinetu prezydenta Marcin Mastalerek – rozpoczął program Konrad Piasecki. – Nie zaprasza mnie pan, to nie przychodzę… – zaczął odpowiadać jego gość. – Nie, nie, nie. Zniknął pan na długie tygodnie, na SMS-y pan nie odpowiadał. Co się działo? – zapytał gospodarz „Rozmowy Piaseckiego” na antenie TVN24.

– Miałem drobne problemy zdrowotne, przez jakiś czas – poinformował Mastalerek. – Ale to była choroba fizyczna czy dyplomatyczna? – dopytywał dziennikarz. – Fizyczna, wszystko ok – zakończył wątek współpracownik Andrzeja Dudy.

Spotkanie Duda-Trump? Mastalerek: Trwa ustalanie terminu

Dziennikarz powołał się na informacje od swoich informatorów i zapytał Marcina Mastalerka, czy „popadł w niełaskę”. – Możemy się tak umówić, że będę tutaj zgrywał takiego, który jest w niełasce – odpowiedział Mastalerek. – Jestem w niełasce, nie mam kontaktu z prezydentem, chciałem go pozdrowić: panie prezydencie, niech pan zacznie ze mną rozmawiać, bo tutaj, w TVN-ie, mówią, że pan ze mną nie rozmawia – kontynuował kpiąco.

Konrad Piasecki przypomniał, że Marcin Mastalerek był odpowiedzialny za zorganizowanie osobistego spotkania Andrzeja Dudy z Donaldem Trumpem, jeszcze przed zaprzysiężeniem nowego amerykańskiego prezydenta. – Są umówieni na spotkanie, cały czas trwa ustalenia terminu – powiedział Marcin Mastalerek. – Prezydent, kiedy leciał do Davos, powiedział, że ma świetne relacje z prezydentem Trumpem i nie musi tego nikomu udowadniać – dodał.

– Byłem tu, w tym studiu, po kwietniu 2024 r. i byłem atakowany za to, że prezydent Duda spotykał się z prezydentem Trumpem, a teraz po kilku miesiącach jestem atakowany za to, że się nie spotykał, zanim został prezydentem. Poczekajmy może, dopiero była inauguracja. Rozumiem, że można atakować prawicę, prezydenta Dudę za to, że się spotykał i nie spotykał z prezydentem Trumpem i używać przy tym innych argumentów, a ja będę musiał się tłumaczyć. No nie, to już może porozmawiajmy o tym, że jestem w tej niełasce. Dobra, jestem w niełasce, zaraz pewnie prezydent mnie wyrzuci – zakpił Mastalerek.

