Król Karol III przylatuje do Polski. Ekspertka zwraca uwagę na ważny aspekt

Podróż króla Karola III na poniedziałkowe obchody 80. rocznicy wyzwolenia obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau będzie jego piątą wizytą w Polsce, jednak pierwsza od momentu objęcia przez niego tronu w 2022 roku.

Wiadomo już, że wizyta brytyjskiego monarchy nie skończy się na udziale w uroczystościach. Król Karol III spotka się z prezydentem Polski Andrzejem Dudą oraz z prezydentem Krakowa Aleksandrem Miszalskim. Drugie ze spotkań odbyć ma się już w niedzielę, a obecni mają być na nim także mieszkańcy stolicy Małopolski.

Trudy organizacji królewskiej podróży

Jak zauważyła w rozmowie z portalem Plejada Wioletta Wilk-Turska, ekspertka ds. brytyjskiej rodziny królewskiej, podróż króla Karola III do Polski będzie przygotowana w każdym aspekcie. – Król ma cały zespół asystentów, ludzi, którzy odpowiadają za wszystkie elementy takiej podróży – przekazała.

Ekspertka zauważyła, że jednym z najważniejszych punktów przygotowań do takiej wizyty jest bezpieczeństwo. – Patrzymy na króla jak na maskotkę czy taką osobę, która jest sympatyczna, uśmiecha się, odbiera kwiatki i macha do tłumów. Ale to jest głowa państwa, więc monarchę obowiązują takie same zasady ochrony i bezpieczeństwa, jak w stosunku do m.in. prezydenta – powiedziała portalowi Wioletta Wilk-Turska.

Król Karol III i jego zamiłowanie do Polski

Zdaniem ekspertki wizyta króla Karola III podczas uroczystości ma duże znaczenie ze względu na to, że nie jest on osobą, która „jeździ na każdą ważniejszą imprezę w Europie”. – Jeżeli pojawia się w Polsce, to znaczy, że jest to ważne zarówno dla niego, ale także dla Wielkiej Brytanii – oceniła.

– O tym, gdzie jedzie król, decyduje rząd. On reprezentuje państwo i ministrów – zauważyła Wioletta Wilk-Turska.

Nie bez znaczenia ma być także sama sympatia brytyjskiego monarchy do Polski. Król Karol III bywał w naszym kraju jeszcze jako książę Walii. Pojawiały się nawet pogłoski, że może być zainteresowany kupnem jednego z zamków na Dolnym Śląsku.

– Polską był zachwycony także jego ojciec. Tak bardzo, że nawet zniknął na chwilę, kiedy wraz z małżonką spotkali się tutaj z polskimi politykami. To był chyba 1994 r. – powiedziała Plejadzie ekspertka.

