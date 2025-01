Znany ksiądz skrytykował WOŚP. Nie przebierał w słowach

Specyficzne serduszka" Krytyka WOŚP od duchownego

Ksiądz Daniel Wachowiak, znany ze swoich kontrowersyjnych wypowiedzi w mediach społecznościowych, opublikował wpis, w którym wyraził oburzenie wobec zbiórki WOŚP w jego parafii w Koziegłowach pod Poznaniem.

„Niestety, bez mojej wiedzy, bez zapytania i mojego pozwolenia, poza moim wzrokowym zasięgiem, na terenie parafialnym stały osoby, zbierające na WOŚP” — napisał duchowny na platformie X (dawniej Twitter).

Jego słowa wywołały burzę komentarzy. Wiele osób wskazywało, że parafia należy do wspólnoty wiernych, a nie jest prywatną własnością księdza.

Jeden z internautów skomentował: „A to nie tak, że jako katolicy, powinniśmy się dzielić miłością i właśnie zachęcać do wrzucania na WOŚP?”. Inny dodał: „Jeżeli Bóg by istniał, to z życzliwością spojrzałby na tych, którzy w szczytnym celu zbierają i wspierają WOŚP” — cytuje Onet.

Ksiądz o idei WOŚP: To obłuda

W odpowiedzi na liczne, często krytyczne komentarze ksiądz Wachowiak zaostrzył swoje stanowisko. Tym razem skupił się na symbolice serduszek WOŚP, które określił jako dwulicowe.

„To specyficzne serduszka. Z jednej strony uśmiechnięte, z drugiej rzucające wulgarnością, obelgami, szyderstwem, bluzgami... Taka to miłość” — podsumował duchowny. Jego opinia wzbudziła jeszcze większe kontrowersje i została uznana przez niektórych za atak na ideę dobroczynności.

WOŚP. Misja i kolejny rekord

Mimo krytyki ze strony księdza, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy pozostaje jedną z największych organizacji charytatywnych w Polsce. Jej działalność od 1993 roku przyczyniła się do zakupu sprzętu medycznego o wartości ponad 1,7 miliarda złotych.

Jerzy Owsiak, założyciel fundacji, w odpowiedzi na zarzuty często podkreśla, że WOŚPdziała w imię pomocy najsłabszym, niezależnie od poglądów politycznych czy religijnych darczyńców.

„Nie oceniamy nikogo, kto wrzuca pieniądze do puszki. Naszą misją jest ratowanie życia i zdrowia” — mówił Owsiak w jednym z wywiadów. Misja WOŚP cieszy się poparciem większości Polaków, co potwierdzają coroczne rekordy w zebranych kwotach.

Czy krytyka WOŚP jest zasadna?

Krytyczne głosy wobec WOŚP, choć stanowią mniejszość, są obecne w polskim dyskursie publicznym. Część osób, w tym duchownych, wskazuje na rzekome „upolitycznienie” inicjatywy lub „ideologiczny” wymiar wydarzenia. Jednak zdecydowana większość społeczeństwa zdaje się nie podzielać tych obaw.

W kontekście wypowiedzi księdza Wachowiaka warto przytoczyć słowa papieża Franciszka, który wielokrotnie zachęcał do miłosierdzia i pomagania potrzebującym:

„Miłość bliźniego to jeden z filarów naszej wiary”.

