Znów grożono Owsiakowi. Zatrzymano 60-latka z Łodzi

Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości (CBZC) z Radomia, podczas monitorowania sieci, natrafiło na niepokojący e-mail skierowany do Jerzego Owsiaka. Informację przekazano dalej, co umożliwiło natychmiastowe podjęcie działań przez Wydział Kryminalny Komendy Miejskiej i Wojewódzkiej Policji w Łodzi.

Znów grozili Owsiakowi

Jak poinformował podkom. Adam Dembiński z KWP w Łodzi:

„W związku z pojawiającymi się w przestrzeni medialnej groźbami wobec prezesa zarządu Fundacji WOŚP, policjanci monitorują i weryfikują wszelkie informacje na ten temat”.

Zatrzymanie podejrzanego nastąpiło szybko. Funkcjonariusze odnaleźli go w miejscu pracy w sobotę. Prokuratura Rejonowa Łódź-Bałuty przedstawiła mężczyźnie zarzut kierowania gróźb karalnych, za co – zgodnie z polskim Kodeksem karnym – grozi kara do trzech lat pozbawienia wolności.

Kolejne przypadki gróźb wobec Owsiaka

Niestety, nie jest to pierwszy przypadek, gdy Jerzy Owsiak staje się celem tego typu działań. W ostatnim czasie kilka innych osób usłyszało zarzuty związane z podobnymi groźbami. Wśród nich znaleźli się:

66-letnia kobieta z Torunia,

71-letni mężczyzna z Nowego Sącza,

38-letni mieszkaniec Odrzykonia na Podkarpaciu.

Każda z tych osób została zatrzymana i pociągnięta do odpowiedzialności prawnej.

Prawo a groźby karalne w Polsce

Zgodnie z art. 190 § 1 Kodeksu karnego, groźba karalna to przestępstwo, za które grozi kara pozbawienia wolności do dwóch lat. W przypadku szczególnego zagrożenia lub recydywy kara ta może zostać zaostrzona. Jak wynika z wyroku Sądu Najwyższego (sygn. akt IV KK 143/18):

„Dla uznania groźby za karalną nie jest konieczne, aby grożący zamierzał faktycznie zrealizować swoją groźbę. Wystarczy, że groźba obiektywnie mogła wzbudzić uzasadnioną obawę jej spełnienia u adresata”.

33. Finał WOŚP. Nowe rekordy mimo trudności

Mimo przykrych sytuacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy osiąga kolejne rekordy. Na koncie 33. Finału WOŚP znajduje się obecnie 178 531 625 zł, co jest kwotą wyższą niż w analogicznym momencie w 2024 roku.

Dla porównania, podczas 32. Finału WOŚP, którego celem była pomoc osobom z chorobami płuc, przed północą licznik pokazywał ponad 175 mln zł. Ostateczna kwota, ogłoszona dwa miesiące później, wyniosła niemal 282 mln zł, co było nowym rekordem fundacji. Te dane pokazują, jak ogromnym zaufaniem społecznym cieszy się WOŚP i jak wielką determinację wykazuje jej zespół oraz darczyńcy.

