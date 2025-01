Ani samochód, ani śniadanie z premierem. Oto najdroższa aukcja WOŚP

Listę najciekawszych aukcji musiał otworzyć nie kto inny, jak Maciej Musiał. Aktor oferuje niesamowitą rzecz – sprzątanie Twojego mieszkania w rytm utworu „Explosion”. Co ważne, istnieje możliwość wymiany zapętlonego utworu m.in. na „Lay all your love on me” ABBY czy „Chciałbym być” Krzysztofa Krawczyka. Taka usługo to aktualnie 125 tys. 250 złotych.

Maciej Musiał to niejedyna osoba ze świata kultury, która przekazuje na WOŚP wyjątkową atrakcję. Z orkiestrą gra także Dawid Podsiadło, który proponuje wspólny maraton filmowy. Aktualna wartość aukcji to 55 tys. 250 złotych. I jest to prawdziwa okazja, bo sala kinowa w warszawskiej Kinotece, gdzie odbędzie się maraton, może pomieścić aż 40 osób!

Wśród aukcji ze „kulturowych” znajduje się także prawdziwa perełka – odbitka legendarnego zdjęcia Chrisa Niedenthala „Czas Apokalipsy”. Aktualna wartość licytacji (chyba) najbardziej znanej fotografii z czasów stanu wojennego wynosi 60 tys. 251 złotych.

Fani polskiego kina wylicytować mogą kolację z Katarzyną i Cezarym Żakami. „Kolacja, podczas której opowiemy o naszym życiu zawodowym i powspominamy pracę przy serialu "Miodowe lata" oraz "Ranczo". Odpowiemy na wszystkie pytania” – czytamy w opisie. Ta kosztuje aktualnie 30 tys. 750 złotych.

Perełki dla fanów sportu

Nie brakuje także aukcji dla fanów sportu. Tę kategorię otwierają dwa zaproszenia VIP do loży Prezesa PZPN na mecz reprezentacji Polski w kwalifikacjach do mistrzostw świata 2026 oraz zwiedzanie stadionu w dniu meczowym. Na ten moment taka przyjemność warta jest aktualnie 30 tys. 500 złotych.

Do grania z orkiestrą ponownie dołączyła również Iga Świątek. Tenisistka przekazała na aukcję swoją rakietę Tecnifibre, z której korzystała w sezonie 2024. Rakieta zawiera oczywiście autograf. Poza nią częścią licytacji jest składający się z niemal 14 tys. klocków LEGO unikalny obraz upamiętniający zwycięstwo w Roland Garros. Aktualna wartość licytacji wynosi 40 tys. 750 złotych.

Niesamowitą propozycję w tej kategorii ma także minister sportu Sławomir Nitras, który na aukcję przekazał unikatowy zestaw olimpijski z Igrzysk w Paryżu. W jego skład wchodzi łącznie osiem artefaktów z zeszłorocznej olimpiady, a wśród nich m.in. uprząż wspinaczkową, w której Aleksandra Mirosław zdobyła złoty medal olimpijski czy rękawice bokserskie srebrnej medalistki Julii Szeremety wraz z autografem. Aktualna wartość takiego zestawu to niemała okazja – 23 tys. 750 złotych.

Oczywiście z orkiestra gra również Robert Lewandowski, który przekazał dwa bilety na dowolny domowy mecz FC Barcelona w rozgrywkach LaLiga oraz wizyta na treningu drużyny. Na ten moment to najdroższa ze sportowych aukcji. Jej wartość wynosi 155 tys. 250 złotych.

Wśród licytacj znajdzie się i samochód

Na aukcjach WOŚP wyposażyć można się nawet w pojazdy. Jednym z nich jest wyprodukowany w 1956 roku zabytkowy motocykl IŻ-49. Pojazd przeszedł generalny remont, a na aukcję przekazał go Michał Wilczek, którego aktualna wartość wynosi 30 tys. 775 złotych.

Innym jednośladem jest wyjątkowy, ręcznie malowany rower grawelowy Canyon Grail x Bolesławiec. Istnieje tylko jedna taka sztuka. Na ten moment wartość aukcji wynosi 37 tys. 750 złotych.

Wylicytować można nawet samochód – Toyotę Aygo X w wersji specjalnej JBL przekazaną właśnie przez JBL. „Unikalne detale stylistyczne i kolorystyka”, „automatyczna skrzynia biegów”, „18-calowe felgi”. A to wszystko na ten moment za 95 tys. 750 złotych.

Ta aukcja pobija Trzaskowskiego i Tuska razem wziętych

Choć już wcześniej w zestawieniu pojawił się jeden polityk – minister sportu Sławomir Nitras – to nie jest to jedyny polityk, który przekazał na aukcję coś wyjątkowego. Kolejnym z nich jest prezydent Warszawy i kandydat Koalicji Obywatelskiej w wyborach prezydenckich Rafał Trzaskowski. Zaprasza on na wspólne gotowanie, którego aktualna wartość wynosi 40 tys. 750 złotych.

„Jedzeniowa” jest także aukcja premiera Donalda Tuska. Szef rządu na aukcję przekazał wspólne kaszubskie śniadanie i wizytę w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Jest to na ten moment jedna z najdroższych aukcji – jej wartość to 100 tys. 250 złotych.

Mimo wszystko lider może być tylko jeden. Najdroższą na ten moment licytacją jest golf w słońcu Hiszpanii z Omeną Mensah i Rafałem Brzoską. Taka przyjemność w tym momencie kosztuje 295 tys. 250 złotych, a do końca aukcji jeszcze dwa tygodnie!

Nie tylko aukcje za setki tysięcy

Ale warto pamiętać, że aukcje WOŚP nie muszą oznaczać setek tysięcy. Wśród nich znajduje się mnóstwo ciekawych rzeczy, które nie sięgają aż takich cen.

Przykładowo na ten moment za 2030 złotych licytować można jedyny egzemplarz rękopisu wierszy Artura Andrusa „Halina – słynna zebra ze Szczecina”, które powstały podczas koncertów sylwestrowych w Teatrze Polskim w Szczecinie, a za 2400 złotych wyjątkową, stworzoną przez Breitling Glass&More lampę witrażową z maszyny do szycia Łucznik, która podczas włączenia zagra fragment hymnu WOŚP.

Na ten moment zebrana podczas 33. Finału WOŚP zadeklarowana kwota to 178 mln 531 tys. 625 złotych.

