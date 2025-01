Szokujący incydent podczas WOŚP. Wolontariuszowi grozi nawet 10 lat więzienia

W tym roku sztab WOŚP w Pabianicach wspierały dziesiątki wolontariuszy, którzy zbierali fundusze na zakup sprzętu medycznego. Po zakończeniu akcji, gdy zaczęli oni rozliczać swoje puszki, jedna z nich wzbudziła podejrzenia. Jak wyjaśnia podkomisarz Agnieszka Jachimek z pabianickiej policji, zauważono, że pokrywa puszki była naruszona.

Niezwłocznie powiadomiono funkcjonariuszy, którzy rozpoczęli dochodzenie. W wyniku działań policji szybko ustalono, że podejrzenia są uzasadnione, a 21-letni wolontariusz został zatrzymany.

Mężczyzna początkowo zaprzeczał, jakoby miał coś wspólnego z ingerencją w puszkę. Dopiero podczas rozmowy z policjantami przyznał się do czynu. Wyjaśnił, że celowo uszkodził pokrywę, aby wyciągnąć pieniądze zebrane od darczyńców.

Zgodnie z polskim kodeksem karnym, kradzież z włamaniem (art. 279 §1) jest przestępstwem zagrożonym karą od roku do 10 lat pozbawienia wolności. W przypadku 21-latka działania były szczególnie naganne, ponieważ złamał nie tylko prawo, ale także zaufanie społeczne.

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy odniosła się do sytuacji, apelując, by nie oceniać całej akcji na podstawie jednostkowego przypadku. Jak zaznaczyli organizatorzy, zdecydowana większość wolontariuszy to ludzie uczciwi i zaangażowani w pomoc potrzebującym.