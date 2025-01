Zwolennicy WOŚP zebrali się przed siedzibą TV Republika. Policja komentuje

Dziennikarze Telewizji Republika w trakcie 33. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy donosili o happeningu przed ich siedzibą. Podkreślali, że zgromadzone osoby miały na sobie naklejki z symbolami WOŚP i puszki z oznakowaniem tej organizacji.

Hapenning przed siedzibą TV Republika

– Pod stacją rzucają hasła: „Nie dawaj na dzieci chore na raka. Dawaj na Republika” – informowali przedstawiciele stacji, nazywając całe wydarzenie prowokacją. Ironiczne hasła związane były oczywiście z faktem, iż WOŚP zbierał w tym roku na onkologię dziecięcą, a TV Republika prowadzi zbiórkę na nowe studio.

Policja na prośbę Onetu wydała oświadczenie do wieczornego happeningu. „Wczoraj policjanci interweniowali przy placu Bankowym 2 wobec mężczyzny, zarazem organizatora happeningu. Wobec niego prowadzone są czynności wyjaśniające w sprawie o wykroczenie z art. 56 Kodeksu wykroczeń” – przekazał oficer prasowy Komendanta Rejonowego Policji Warszawa I, mł. asp. Jakub Pacyniak.

Jerzy Owsiak zwrócił się do TV Republika

Happening mógł być odpowiedzią krytyczną wobec WOŚP i Jerzego Owsiaka kampanię w TV Republika. Lider Orkiestry zwrócił się nawet to prawicowych mediów, w tym TV Republiki, w specjalnym komunikacie na Facebooku.

„Wasza wściekła, zła i pełna nienawiści kampania strachu do Orkiestry przyniosła jeden, dla Was bardzo zaskakujący, a dla nas do przewidzenia efekt” – pisał, donosząc o zgromadzeniu 38 392 158 milionów złotych na dzień przed finałem. Podkreślał, że to o 5 mln więcej niż o tej porze przed rokiem.

„W tym samym czasie Wy zbieracie pieniądze na nowe studio, a my na sprzęt dla onkologii i hematologii dziecięcej” – wytknął swoim przeciwnikom aktywista. „I nawet jeśli w Finale zbierzemy może dwa razy tyle, a może trzy razy tyle, co mamy dzisiaj, to co do grosza, jak zawsze, wydamy wszystkie pieniądze na sprzęt. Z którego także Wy i Wasi nielubiący nas ziomale będą korzystać!” – przypominał.

