Sceny rodem z filmu akcji w Olkuszu. Akcja służb w centrum handlowym

We wtorek 28 stycznia w godzinach przedpołudniowych policjanci z Olkusza w województwie małopolskim otrzymali informację, że w centrum handlowym Omni znajduje się uzbrojony mężczyzna. Miał on chodzić po korytarzach galerii handlowej i wymachiwać nożem. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że sprawa napaści mógł przemieszczać się po całym budynku.

Olkusz. Atak nożownika. Akcja służb w centrum handlowym

Według doniesień lokalnych mediów w pewnej chwili doszło do tragedii. Mężczyzna zaatakował cztery osoby. W wyniku napaści ranne zostały trzy kobiety oraz mężczyzna. Wszyscy poszkodowani zostali przewiezieni do szpitala. Według nieoficjalnych informacji jest więcej rannych, mają głównie obrażenia pleców. – Co najmniej cztery osoby są ranne. Ich stan zdrowia na chwilę obecną jest niewiadomy. Teraz wszystkie ślady są zabezpieczane — powiedział Onetowi Marcin Kwiecień z olkuskiej policji.

Napastnik został ujęty przez policję. Rzeczniczka Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie Katarzyna Cisło przekazała, że sprawca napaści to 23-letni mężczyzna, który jest mieszkańcem powiatu olkuskiego. Śledczy są niema pewni, że 23-latek działał z zamiarem zabicia. - Materiały, które zgromadziła policja, zostaną dzisiaj przekazane do prokuratury. Zostanie wszczęte postępowanie w kierunku usiłowania zabójstwa – poinformowała.

Nożownik już wcześniej zaatakował?

Funkcjonariusze sprawdzają, czy zatrzymany to ten sam mężczyzna, który był poszukiwany po ataku na 60-letniego mężczyznę, do którego doszło w poniedziałek 27 stycznia w Olkuszu. Sprawcy nie udało się wówczas zatrzymać. Marcin Kwiecień z KPP w Olkuszu nie potwierdził, że zatrzymany napastnik i nożownik, za którym rozpoczęto obławę to ta sama osoba.

