Spięcie z udziałem Macierewicza pod pomnikiem smoleńskim. Wszystko nagrały kamery

15 lat temu miała miejsce katastrofa w Smoleńsku. Zginęło w niej 96 osób, wśród nich prezydent RP Lech Kaczyński oraz pierwsza dama RP Maria Kaczyńska. Jak co miesiąc pod pomnikiem upamiętniającym ofiary tragedii na placu Piłsudskiego w Warszawie odbyły się obchody. Również jak co miesiąc na obchodach pojawił się aktywista Zbigniew Komosa, który złożył swój kontrowersyjny wieniec.

Na złożonym przez Zbigniewa Komosę wieńcu, jak za każdym razem, widniał napis: „Pamięci 95 ofiar Lecha Kaczyńskiego, który, ignorując wszelkie procedury, nakazał pilotom lądować w Smoleńsku w skrajnie trudnych warunkach. Spoczywajcie w pokoju. Naród Polski. Stop kreowaniu fałszywych bohaterów!”.

Incydent z udziałem Antoniego Macierewicza

Wieniec ten nie spodobał się Antoniemu Macierewiczowi, posłowi Prawa i Sprawiedliwości, który najpewniej próbował go zniszczyć lub zabrać. Wszystko zarejestrowały kamery.

Na udostępnionym w sieci nagraniu widać, jak polityk podszedł pod pomnik upamiętniający ofiary tragedii, zaczął przepychać się między pilnującymi funkcjonariuszami, po czym wdał się z nimi w dyskusję. Kiedy jednak jego próby się nie powiodły, oddalił się. Będący z pobliżu ludzie krzyczeli w jego kierunku: „Złodziej!”.

Seria incydentów pod pomnikiem na placu Piłsudskiego

To nie pierwszy raz, kiedy któryś z polityków PiS próbował zniszczyć lub zabrać wieniec. Wcześniej robili to m.in. Jarosław Kaczyński, Marek Suski i Anita Czerwińska. W przypadku całej trójki Sejm głosował nawet nad dotyczącym tej kwestii uchyleniem immunitetu, jednak zostało ono odrzucone.

To także niejedyna awantura, jaka miała miejsce w trakcie obchodów 15. rocznicy katastrowy w Smoleńsku. Wcześniej pisaliśmy o tym, że w pobliżu pomnika dojść miało do spięcia z udziałem Katarzyny Augustyniak, aktywistki znanej jako Babcia Kasia. Ta po ostrej wymianie zdań z pracownikiem Telewizji Republika twierdziła, że została zaatakowana, po czym na miejsce wezwane zostało pogotowia, a aktywistkę przewieziono do szpitala.

Do tych informacji odniósł się Jakub Pacyniak ze stołecznej policji. – Starsza kobieta najprawdopodobniej potknęła się i upadła. Wezwano pogotowie, nie doznała większych obrażeń – przekazał funkcjonariusz.

