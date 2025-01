Polacy wybrali najlepszą pierwszą damę. Ekspertka: Charakter wręcz wzorotwórczy

Pierwsza tura wyborów prezydenckich w Polsce zostanie przeprowadzona za niespełna cztery miesiące. A w związku z tym, że Andrzej Duda nie może ubiegać się o reelekcję, zmiana w Pałacu Prezydenckim jest nieuchronna. W obliczu zbliżającej się decyzji, która zostanie podjęta przy wyborczych urnach, na pierwszy plan wyłaniają się podsumowania działalności głowy państwa. Ale nie bez znaczenia pozostaje rola, którą odgrywała także pierwsza dama.

Polacy wybrali najlepszą pierwszą damę. Nowy sondaż

W najnowszym sondażu dla „Wprost”, który przeprowadziła pracownia SW Research, zapytaliśmy Polaków, która z pierwszych dam najlepiej reprezentowała kraj. Na pierwszym miejscu zestawienia znalazła się Jolanta Kwaśniewska. Żona Aleksandra Kwaśniewskiego zdobyła 53,8 proc. głosów i ma ogromną przewagę nad innymi prezydentowymi.

Na drugiej pozycji z wynikiem 10,1 proc. uplasowała się Agata Kornhauser-Duda, a na trzeciej Maria Kaczyńska, która uzyskała 9,6 proc. wskazań. Na kolejnych miejscach znalazły się: Danuta Wałęsa (4,1 proc.) i Anna Komorowska (4 proc.). 18,3 proc. badanych nie ma zdania w tej sprawie.

Najwyższy wskaźnik pozytywnych ocen Jolanta Kwaśniewska osiągnęła wśród kobiet (57,8 proc.), respondentów powyżej 50 roku życia (66,4 proc.), z wykształceniem wyższym (62,8 proc.), z dochodem netto w przedziale 5001-7000 zł (63 proc.) oraz mieszkających w miastach z liczbą ludności 20-99 tys. (57,5 proc.).

Ekspertka o fenomenie Kwaśniewskiej. „Osoba o charakterze wręcz wzorotwórczym”

Do pewnego rodzaju fenomenu Jolanty Kwaśniewskiej odniosła się w rozmowie z „Wprost” dr hab. Ewa Marciniak. – W sprawowaniu funkcji pierwszej damy dużą rolę odgrywają cechy osobowe, zaangażowanie, a także inteligencja, w tym również inteligencja społeczna, czyli umiejętność nawiązywania relacji z różnymi środowiskami oraz prezentowanie własnych opinii. Biorąc pod uwagę te wszystkie czynniki, Jolanta Kwaśniewska była osobą o charakterze wręcz wzorotwórczym. Zajmowała się obszarami, które wymagały od niej zaopiekowania. Spotykała się z dziećmi, z osobami starszymi czy organizacjami społecznymi – wymienia politolożka i dyrektor Centrum Badania Opinii Społecznej.

– Zakładam, że podstawę oceny Jolanty Kwaśniewskiej w sondażu stanowiła głównie jej aktywność wewnątrz kraju. Natomiast, jeśli mówimy o reprezentowaniu Polski, tutaj liczą się również zagraniczne wizyty, a wraz z nimi do głosu dochodzą takie elementy jak przestrzeganie protokołu dyplomatycznego, aparycja, styl ubierania się, przestrzeganie konwencji nakreślonej przez dress code. Mówiąc krótko: Jolanta Kwaśniewska miała styl i prezencję. I tym również przekonywała do siebie Polaków – zaznacza nasza rozmówczyni.

W tych grupach Kwaśniewska przegrywa. Triumfują Kornhauser-Duda i Kaczyńska

Co ciekawe, Jolanta Kwaśniewska wygrywa w sondażu we wszystkich grupach badawczych z wyłączeniem dwóch. Pierwszą z nich stanowią respondenci do 24 lat (w tym przypadku osiągnęła wynik 11,2 proc., a wyprzedzają ją ex aequo Agata Kornhauser-Duda i Maria Kaczyńska, które zdobyły po 15,7 proc. głosów).

Kwaśniewska znalazła się na ostatniej pozycji zestawienia – remisując z Danutą Wałęsą – jeśli weźmiemy pod uwagę jedynie odpowiedzi osób z wykształceniem podstawowym/gimnazjalnym (5,6 proc.). Na pierwszej pozycji w tej grupie znalazła się Agata Kornhauser-Duda (16,7 proc.), a kolejne zajęły Maria Kaczyńska (13,9 proc.) i Anna Komorowska (11,1 proc.).