Podróżujesz pociągiem? Sprawdź czy należy ci się warta grzechu ulga UUT-50

Polskie pociągi jeżdżą po około 19 576 km torów, a kolej w Polsce zyskuje na popularności. W 2024 roku tylko pociągi PKP Intercity przewiozły 78,5 mln pasażerów – to aż o 15 proc. więcej niż rok wcześniej i aż o 33 proc. więcej niż dwa lata temu. Trudno w to uwierzyć, ale na przełomie lat 80. i 90. polska kolej przewiozła miliard pasażerów.

Kolej wycofuje się ze strategii wygaszania popytu

Najcięższe dla kolei były w Polsce lata 90. Sposobem na wyjście z finansowych problemów miało być „wygaszanie popytu”. Najpierw usuwano z rozkładu jazdy połączenia poza szczytem lub przesuwano godziny przyjazdu tak, że pasażerowie nie mogli już zdążyć do pracy czy szkoły. Stopniowo rozrzedzano też ilość kursów, wydłużano czasy przejazdu i nie dbano o dogodne przesiadki. Tak zlikwidowano 1/4 polskiej sieci kolejowej. Na przestrzeni ostatnich 30 lat pasażerska kolej przestała docierać do około 50 polskich miast liczących co najmniej 10 tysięcy mieszkańców.

20 lat później kolej uważana jest za najbardziej ekologiczny środek transportu zbiorowego biorąc pod uwagę emisje CO2 w przeliczeniu na kilometr przejechany przez pasażera. Ma 4 razy mniejszą emisję CO2 niż transport drogowy i blisko 5 razy mniejszą niż transport lotniczy. Mimo utrudnień, Polacy wciąż lubią podróżować pociągiem. Według Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) cenią sobie jazdę pociągiem z trzech powodów:

komfortu,

atrakcyjnego czasu przejazdu,

możliwości korzystania z ulg.

Auto czy pociąg? Robotę robią zniżki

Podróżowanie po Polsce najdroższymi pociągami Express InterCity oraz Pendolino w większości przypadków jest droższe od jazdy autem. Ale w pozostałych rodzajach pociągów sprawa wygląda zgoła inaczej.

W zależności od rodzaju pociągu i od przysługujących uprawień, podczas podróży koleją można skorzystać z bardzo wielu zniżek. Bilet może być tańszy o 95 proc. (np: przewodnik, opiekun osoby niesamodzielnej), 93 proc. (np: osoby niewidome), 78 proc. (np: żołnierze), 51 proc. (np: studenci do 26 roku życia), 49 proc. (np: dzieci i młodzież w TLK), 37 proc. (np: weterani, emeryci i renciści), 33 proc. (nauczyciele akademiccy) lub w ogóle nic nie kosztować (np: Policja, Straż Graniczna). Najmniej ze wszystkich znana jest zniżka o tajemniczej nazwie UUT-50. Kto i w jakich pociągach może z niej skorzystać? Odpowiedź znajdziesz w serwisie Infotuba.pl.