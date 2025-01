Zawiesił swój program w Kanale Zero. Powodem decyzja Krzysztofa Stanowskiego

„W związku z kandydowaniem Stano na prezydenta, zawieszam Kolację Mellera na Kanale Zero do końca jego kampanii. Dzięki Krzysiek za super rok, do zobaczenia i niech się konkurencja trzęsie!” – napisał w mediach społecznościowych Marcin Meller. Dziennikarz był związany z projektem Krzysztofa Stanowskiego od jego startu. Wcześniej prowadził „Trzecie śniadanie”.

Wcześniej podobną decyzję ogłosiła Agata Szczęśniak. Zrobiła to w ostatniej jak dotąd Kolacji Mellera, która miała miejsce 24 stycznia. Publicystka zaznaczyła, że jej decyzja obowiązuje do momentu zakończenia kampanii wyborczej lub ewentualnego wycofania się Stanowskiego z wyborów. Dalej przyznała, planowała nie pojawiać się w programie, ale zgodziła się na to dwa miesiące wcześniej, a dodatkowo przekonał ją właśnie Meller.

Agata Szczęśniak zawiesiła program w Kanale Zero. Wszystko przez Krzysztofa Stanowskiego i wybory

– To nie jest tylko żart. Ja bardzo dobrze rozumiem potrzebę wykonania jakiegoś gestu sprzeciwu i powiedzenia naszym politykom, że mamy ich serdecznie dość. Tyle tylko, że to, że Krzysztof Stanowski robi sobie jaja z kampanii wyborczej, nie sprawi, że politycy staną się lepsi. Sprawi, że więcej osób obejrzy Kanał Zero, więcej pieniędzy przypłynie od reklamodawców – powiedziała publicystka.

– Moim zdaniem w długiej perspektywie sprawi też, że ludzie odwrócą się plecami od polityki, a przynajmniej duża część osób i stwierdzą, że po prostu nie ma się co w to bawić, że to jest komedia, coś niepoważnego. A wtedy politycy tym bardziej nie będą kontrolowani i nie będziemy się im przyglądać. Mimo wszystkich wad polskiej polityki i polskich polityków ja jednak uważam, że wybory prezydenckie to jest ważna i poważna sprawa – kontynuowała Szczęśniak.

Kolejny cios w Krzysztofa Stanowskiego. Tak Marcin Meller mówił jeszcze pięć dni temu

– Zwłaszcza w takim momencie, w jakim jesteśmy: w momencie kryzysu, kiedy trwa wojna u naszych granic i jest niespokojnie, więc nie chcę brać udziału w tej kampanii, w tej kampanii reklamowej – dodała. – Możecie mi wierzyć albo nie, ale Krzysztof Stanowski absolutnie się nie miesza do tego, co ja tutaj robię przy tym stole, kogo zapraszam. Sam widzę, że zbiera czasem od swoich sympatyków bęcki za np. niektórych gości przy tym stole. Nie ma to żadnego przełożenia – zapewnił wówczas Meller.

Czytaj też:

Kanał Zero z parodią „Wiadomości” TVP. Tak przedstawiono StanowskiegoCzytaj też:

Marianna Schreiber rzuciła kwiatami w programie Tedego i WuWunia. „Będę się za was modlić”