Kanał Zero z parodią „Wiadomości” TVP. Tak przedstawiono Stanowskiego

W Kanale Zero na platformie YouTube pojawił się nowy format. To parodia programu informacyjnego. Premierowy odcinek trwa niecałe 15 minut. „Stanowski odsadza konkurentów, kłamstwa kampanii i zatrzymana Jadwiga” – brzmi tytuł odcinka. „Prowadzenie głównego wydania wiadomości to marzenie każdej prezenterki!” – skomentowała Monika Wądołowska, która parodiuje Danutę Holecką. Nazwa i czołówką nawiązują z kolei do Dziennika Telewizyjnego.

„Danuta Olecka zaprasza na Dziennik Narodowy! W pierwszym odcinku m.in.: To już oficjalna informacja – Krzysztof Stanowski zdecydował się kandydować na urząd prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej! Kontrkandydaci Stanowskiego skomentowali jego decyzję. Hołownia, Trzaskowski i Nawrocki wreszcie wyjątkowo mówią jednym głosem – że to znakomity pomysł. Hejterzy z całej Polski są dziś pod szczególnym nadzorem. Żaden rażący akt internetowej agresji nie pozostanie niezauważony” – podkreślono w opisie odcinka.

Już podczas pierwszych sekund odcinka zaznaczono, że „materiał ma charakter satyryczny i nie jest programem informacyjnym”. Zmontowano m.in. wypowiedzi Karola Nawrockiego, tak że kandydat PiS w wyborach zachęca do głosowania na Stanowskiego. Wytknięto też zmianę zdania Rafałowi Trzaskowskiemu ws. CPK. Program wyraźnie nawiązuje do „Wiadomości” TVP za czasów poprzedniej władzy.

Robił za eksperta w TVP, został wyśmiany w Kanale Zero. „Trzeci z braci, bękart”

Za „eksperta” robi dziennikarz portalu Stanowskiego Paweł Paczul, który jest podpisany jako „Paweł Karnowski, trzeci z braci Karnowskich, bękart”. Dalej zmontowano też wypowiedź Szymona Hołowni, z której wynika, że ten porównał Stanowskiego do Elona Muska. Innym z ekspertów jest kolejna osoba ze Kanału Zero Krzysztof Pieszko, który został podpisany jako „Dr Kristoffer Pieschko – nigdy nie pracował u Stanowskiego”.

Zaprezentowano też wyniki wymyślonej sondażowni „Stan-bos”, gdzie Stanowski ma 94 proc. poparcia, a pozostali kandydaci po kilka procent, co nie sumuje się do 100. Stanowski zebrał też wypowiedzi o nim dziennikarzy: Tomasza Lisa i Dominiki Wielowiejskiej. Zebrano też największe kampanijne wpadki. Poruszono także temat osób zatrzymywanych za groźby kierowane w stronę Jerzego Owsiaka.

