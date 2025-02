Polska ukarana przez UE. Wysokość grzywny zwala z nóg

Nasz kraj został zobowiązany zapłacić ją w latach 2022 i 2023 za naruszenie prawa Unii Europejskiej. Informację tę przekazała agencja Reuters.

UE ukarała Polskę. Wielomilionowa kara

Kara finansowa w wysokości 320 mln euro nałożona na Polskę przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) dotyczyła funkcjonowania Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. TSUE uznał, że działalność tej Izby naruszała zasady niezawisłości sądownictwa oraz praworządności, które są fundamentalnymi wartościami Unii Europejskiej.

Milion euro dziennie

W odpowiedzi na orzeczenie TSUE Komisja Europejska nałożyła na Polskę kary finansowe za każdy dzień, w którym Izba Dyscyplinarna kontynuowała swoją działalność. Łączna suma tych kar wyniosła około 320 mln euro, które zostały potrącone z funduszy unijnych przeznaczonych dla Polski.

Do 21 kwietnia 2023 r. kara była naliczana w kwocie 1 mln euro dziennie. Tego dnia jednak na wniosek Polski TSUE obniżył ją do 500 tys. euro dziennie. Polska złożyła jednak skargę, w której domagała się, by stawkę obniżono wstecznie od dnia 15 lipca 2022 roku, kiedy weszła w życie nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym znosząca Izbę Dyscyplinarną. W tym okresie zdaniem Polski, powinniśmy płacić 500 tys. euro dziennie, zamiast miliona.

