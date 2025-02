Tak nie zapłacisz podatku. Możesz zarobic nawet 3,5 tys. miesięcznie

Niemal 60 proc. Polaków planuje poszukać dodatkowego zarobku w ciągu najbliższych miesięcy, a aż 45,2 proc. Polaków już dorabia do pensji. Tak wynika z badania "Jak dorabiają Polacy", przeprowadzonego przez SW Research w sierpniu 2024 roku.

Na dorabianie decydują się przede wszystkim ludzie młodzi, mieszkańcy największych miast, zatrudnieni na pół etatu oraz ci, którzy zarabiają powyżej 5 tys. zł miesięcznie. Dodatkowych zajęć częściej podejmują się mężczyźni niż kobiety (49,8 proc. vs. 40,4 proc.), osoby z wykształceniem podstawowym (51 proc.) oraz wyższym (47,4 proc.). Pracę dodatkową podejmuje też 44 proc. osób zatrudnionych na etacie (zarówno na cały etat, jak i na pół).

Prawie 3,5 tysiąca złotych miesięcznie bez obciążeń

Jedna z możliwości staje się od kilku lat coraz bardziej atrakcyjna – prowadzenie nierejestrowanej działalności gospodarczej. Bez płacenia ZUS i podatków można co miesiąc zarobić w ten sposób 75 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę. W 2025 roku to 3499,50 zł.

Polacy doceniają możliwość uniknięcia płacenia składek do ZUS. Według danych Ministerstwa Finansów, liczba osób prowadzących taką działalność wzrosła z około 24 tysięcy w 2020 roku do ponad 78 tysięcy w 2023 roku. Dla porównania – szacuje się, że w Polsce działa ok. 2 mln jednoosobowych działalności gospodarczych.

Co wolno, a czego nie wolno

Zdecydowana większość Polaków prowadzących działalność nierejestrowaną wykazuje w zeznaniach dochody (po odjęciu od przychodu kosztów jego uzyskania). Średnio to 6768 zł za 2023 rok. Jednak przy wyższych kosztach działalności niż przychodach są straty. W 2023 roku odnotowało je 4 754 podatników.

Taka forma dorabiania jest prosta do urzeczywistnienia:

nie musisz zgłaszać działalności w ewidencji przedsiębiorców – CEIDG, urzędzie skarbowym i GUS

nie płacisz składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne ani ubezpieczenia zdrowotne

nie musisz płacić podatku VAT

nie musisz prowadzić skomplikowanej księgowości tylko uproszczoną ewidencję sprzedaży

