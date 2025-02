Wielki powrót Beaty Mazurek. Dostała lukratywną posadę

Lubelskie Dworce S.A. dotychczas zarządzały dworcem PKS w Lublinie, położonym w pobliżu Zamku Lubelskiego. Od stycznia 2024 roku w mieście funkcjonuje nowy dworzec metropolitalny, nadzorowany przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego.

Jak poinformowała Polska Agencja Prasowa, przewoźnicy w większości przenieśli już swoją działalność właśnie w to miejsce, co spowodowało wygaszanie podstawowej działalności statutowej spółki.

Beata Mazurek z PiS z nową posadą. Wiadomo, czym się zajmie

Jak wyjaśnił rzecznik Urzędu Marszałkowskiego Remigiusz Małecki, w związku z tym dokonano wyboru nowego prezesa, który ma zająć się przygotowaniem nowej strategii funkcjonowania przedsiębiorstwa. Została nim Beata Mazurek, była europosłanka i wicemarszałek Sejmu z ramienia Prawa i Sprawiedliwości.

Warto zwrócić uwagę, że w sejmiku województwa lubelskiego zasiada 33 radnych, z czego 21 zostało wybranych z komitetu wyborczego PiS, co daje partii znaczącą większość. Przewodniczącym sejmiku jest Mieczysław Ryba z PiS.

Przyszłość Lubelskich Dworców

Przed nową prezes stoi wyzwanie przekształcenia działalności spółki w obliczu zmian na rynku transportowym w Lublinie. Dotychczasowy dworzec PKS przy al. Tysiąclecia ma zostać zamknięty, a teren ten czeka na nowe zagospodarowanie.

Wicemarszałek województwa Piotr Breś zaznaczył: „Ten teren musimy jakoś przekształcić na czas podjęcia decyzji co do sprzedaży lub przeznaczenia go na inne cele. Mamy XXI w., samo centrum miasta, a wygląda to jak wygląda. Myślę, że najwyższa pora, żeby ten teren uporządkować i przeznaczyć go na sprzedaż lub na coś, co będzie – mam nadzieję – związane z wizytówką miasta”.

W 2023 roku spółka odnotowała ponad 1,1 mln zł zysku netto przy przychodach wynoszących około 5,3 mln zł. Główne źródła dochodu stanowiły opłaty za wjazd oraz wynajem powierzchni reklamowych i handlowych.

