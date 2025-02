Kinga wyszła na papierosa, zaginęła bez śladu. Co stało się z 28-latką?

To była standardowa czynność Kingi, jaką zawsze wykonywała przed snem. Wychodziła na papierosa, ale po chwili już była w domu. Tym razem jednak było inaczej. – Bardzo się o Ciebie martwię siostrzyczko, bo to do Ciebie takie niepodobne zniknąć bez słowa – przekazała w mediach społecznościowych zrozpaczona siostra zaginionej, pani Ola.

Wyszła na dymka, nie ma po niej śladu

Kingę po raz ostatni widziała jej współlokatorka. Był sobotni wieczór, około godziny 23, przy ulicy Geodetów 8. Dziewczyna jak zwykle zeszła na dół, by zapalić, jednak tym razem nie wróciła.

Jak czytamy na facebookowym profilu Gdziekolwiek Jesteś, bliscy są zrozpaczeni. – Kinga, proszę, daj mi tylko znać, że jesteś bezpieczna oraz że z Tobą jest wszystko dobrze. Bardzo się o Ciebie martwię siostrzyczko, bo to do Ciebie takie niepodobne zniknąć bez słowa. Pamiętaj, że na mnie możesz zawsze polegać i liczyć, cokolwiek by się nie stało. Kocham Cię bardzo – podkreśliła pani Ola.

Co wydarzyło się tej nocy?

Telefon dziewczyny był aktywny jeszcze do 9 lutego, lecz nie odpowiadała na próby kontaktu. Do dziś nie dała żadnego znaku życia. Zaniepokojona rodzina podkreśla, że Kinga regularnie przyjmowała leki, których prawdopodobnie nie miała przy sobie w chwili zaginięcia.

Opublikowano rysopis zaginionej 28-latki. Kobieta ma około 167 centymetrów wzrostu, długie, proste i ciemne włosy często związane w kucyk. Jej oczy są szarozielone. W dniu zaginięcia miała na sobie czarną, puchową kurtkę do połowy uda z kapturem obszytym czarnym futrem, jeansy lub spodnie dresowe, czarne botki.

Każdy, kto może mieć jakiekolwiek informacje na temat losu zaginionej, proszony jest o natychmiastowy kontakt z policją lub telefon alarmowy 112.

