Piętrzą się pytania ws. Beaty Klimek. Poruszający wpis siostrzenicy zaginionej

Beata Klimek, mieszkanka wsi Poradz, zaginęła na początku października 2024 r. 47-latka odprowadziła dzieci na autobus, a potem miała pojechać do pracy. Nigdy tam jednak nie dotarła. Ruszyły szeroko zakrojone poszukiwania, które dotychczas nie przyniosły przełomu.

Zaginęła Beata Klimek. Dariusz Loranty o trzech wersjach

W sprawie zabrało głos wielu ekspertów, w tym Dariusz Loranty, były policjant. – W sprawie zaginięcia Beaty Klimek możemy zakładać trzy wersje. Pierwsza to zabójstwo, druga – samobójstwo, a trzecia – celowa ucieczka. Najbardziej prawdopodobne według mnie są dwie pierwsze wersje – powiedział w rozmowie z portalem fakt.pl.

Ekspert wskazał, jakie sceny mogły się rozegrać, jeśli faktycznie spełnił się najczarniejszy scenariusz. – Jeśli chodzi o zabójstwo, to uważam, że w dniu zaginięcia kobiety musiało dojść do jakiejś awantury i jej przypadkowej śmierci, a następnie do ukrycia zwłok. Nie zakładam działań z premedytacją i takiego z góry zrobionego dobrego planu – stwierdził Dariusz Loranty.

Poruszający wpis siostrzenicy zaginionej. „Kochamy Cię”

Zwróciliśmy się do Prokuratury Okręgowej w Szczecinie z pytaniem o postępy w toczącym się śledztwie. „Uprzejmie informuję, że prokurator nadzorujący śledztwo dotyczące pani Beaty Klimek nie udziela informacji o ustaleniach, które zostały poczynione w toku postępowania, jak również wykonanych dotychczas i zaplanowanych do wykonania czynnościach” – napisała krótko w odpowiedzi prokurator Małgorzata Wojciechowicz.

Rodzina wierzy w to, że Beata Klimek odnajdzie się cała i zdrowia. Ola Klimek, siostrzenica zaginionej, opublikowała w mediach społecznościowych poruszający post. „Dziś mijają 4 miesiące, a ja dalej nie wierzę, że nie możemy cię odnaleźć... Kochamy Cię wszyscy i codziennie myślimy o Tobie!” – czytamy na Facebooku.

Czytaj też:

Tajemnicze zaginięcie Karoliny Wróbel. Insp. Dyjasz: To wzbudziło moje podejrzeniaCzytaj też:

Nowy trop ws. zaginięcia Karoliny Wróbel? „Nadzieja w rozwikłaniu zagadki”