Nowy trop ws. zaginięcia Karoliny Wróbel? „Nadzieja w rozwikłaniu zagadki”

Poszukiwania Karoliny Wróbel trwają już ponad miesiąc. 3 stycznia kobieta opuściła mieszkanie w Czechowicach-Dziedzicach, miała dotrzeć do sklepu. Od tego czasu nie nawiązała kontaktu z rodziną.

Zaginęła Karolina Wróbel. Nowe informacje

Już w połowie stycznia Wirtualna Polska poinformowała, że w związku z zaginięciem Karoliny Wróbel policja zatrzymała Patryka B. Wspomniane źródło podało także, że mężczyzna miał jednemu ze znajomych powiedzieć, że udusił 24-latkę, a jej ciało wrzucił do wody. Tych informacji śledczy nie potwierdzają, a Karolina Wróbel wciąż jest poszukiwana jako osoba żywa.

– Jego (Patryka B. – red.) wersja nie zgadza się z zebranymi do tej pory materiałami dowodowymi – przekazały anonimowo portalowi fakt.pl osoby zaangażowane w poszukiwania zaginionej. – Obecnie hipotetycznie większe jest prawdopodobieństwo, że osoby trzecie mogły zabrać ciało, przed rozpoczętymi poszukiwaniami, aniżeli grupa specjalna płetwonurków nie odnalazła tego ciała w wodzie – przekazał informator.

Buty dowodem w sprawie? „Nadzieja w rozwikłaniu zagadki”

Jak ustalił fakt.pl, wstępnie wykluczono, że ciało Karoliny Wróbel mogło zostać wrzucone do stawu Błaskowiec. W dniu zaginięcia 24-latki staw w okolicy osiedla pokrywała warstwa lodu, a ekipy poszukiwawcze musiały go skuwać, aby rozpocząć poszukiwania w zbiorniku wodnym. – Było zamieszanie w pierwszych dniach zaginięcia, nikt nie zorientował się, że może on (Patryk B.– red.) mieć związek ze zniknięciem Karoliny – przekazał informator portalu fakt.pl.

„Śledczy zakładają również i taki scenariusz, że Patryk B. nie zrobił krzywdy Karolinie, ale jak mówi nasz informator, są pewne poszlaki wskazujące jednak na to, że ma związek ze zniknięciem kobiety. Nadzieją w rozwikłaniu zagadki są ubłocone buty Patryka B. W sąsiedztwie stawu i bloków jest hałda, która ma specyficzne błoto. Biegli mają sprawdzić, czy rzeczywiście na butach jest osad pochodzące z hałdy. Będzie to wskazówka, gdzie szukać ciała Karoliny” – czytamy na wspomnianym portalu.

