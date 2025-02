Tajemnicze zaginiecie 17-latki. „Może jej grozić niebezpieczeństwo”

Poszukiwania 17-letniej Amelii Heś z miejscowości Ścinawa trwają od 21 stycznia 2025 r. Tego dnia rodzice mieli z nia kontakt po raz ostatni, gdy wyszła do szkoły. W czasie zajęć udała się na pociąg InterCity w kierunku Wrocławia, a potem miała przesiąść się do pociągu Wrocław – Ostrów Wielkopolski.

Zaginiona nastolatka była widziana z obcymi mężczyznami. Nowe informacje z policji

„Fakt” rozmawiał z rodzicami dziewczyny. — Amelia w trakcie lekcji zwolniła się i poszła na pociąg do Wrocławia. Prawdopodobnie przesiadła się jednak do innego pociągu, jadącego w kierunku Ostrowa Wielkopolskiego. Nie wiemy, co nią kierowało i dokąd się udała. Nie mówiła nam wcześniej, że ma zamiar gdzieś jechać – przekazał jej ojciec. – Amelia nigdy nie sprawiała żadnych problemów wychowawczych, taka sytuacja wydarzyła się po raz pierwszy. Dzień wcześniej wróciła do domu uśmiechnięta, nie zauważyliśmy niczego niepokojącego w jej zachowaniu – dodał.

Najnowsze informacje o zaginionej nastolatce przekazał profil SOS Zaginięcia na Facebooku, edytując pierwotny wpis z 24 stycznia. „Według najnowszych ustaleń Policji, Amelia przebywa na terenie Ostrowa Wielkopolskiego, prawdopodobnie w towarzystwie 3 osób, w tym 2 mężczyzn. Może jej grozić niebezpieczeństwo” – czytamy.

Dziennikarze „Faktu” zweryfikowali te informacje na policji.

– Funkcjonariusze prowadzą czynności dotyczące zaginięcia poziomu III, czyli samowolnego oddalenia się. Nastolatka nadal jest poszukiwana. Co chwila napływają do nas nowe informacje na temat miejsca jej pobytu i każdy sygnał jest weryfikowany przez funkcjonariuszy – starszy aspirant Krzysztof Pawlik z Komendy Powiatowej Policji w Lubinie. – Wstępne ustalenia wskazują na to, że 17-latka samowolnie się oddaliła, przemieszcza się po Polsce i prawdopodobnie umyślnie unika kontaktu z bliskimi. Docierają do nas sygnały, że może przebywać w obecności jakichś mężczyzn, ale nie mamy informacji, że może jej grozić niebezpieczeństwo – dodał policjant.

Zaginiona Amelia Heś – rysopis

Amelia Heś ma 17 lat, 170 cm wzrostu, szczupłą sylwetkę, proste włosy koloru ciemny blond, niebieskie oczy oraz tatuaż na lewej ręce przy nadgarstku przedstawiający znak zapytania.

Wszelkie informacje dotyczące zaginionej należy kierować do Wydziału Kryminalnego KPP Lubin pod numerem telefonu: 47-8743-200 lub 47-8743-288. Nr Sprawy: B-5471-3/25/PC.

