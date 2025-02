Duda wierzy w siłę Trumpa: Wie, jak zmusić Putina do rozmów

Podczas Światowego Szczytu Rządów w Dubaju prezydent Polski, Andrzej Duda, udzielił wywiadu Becky Anderson z CNN, w którym przedstawił swoje stanowisko wobec trwającej wojny na Ukrainie. Wyraził też nadzieję, że prezydent USA, Donald Trump, znajdzie skuteczne rozwiązania zmuszające Władimira Putina do podjęcia negocjacji w sprawie pokoju w Ukrainie.

Polska wobec konfliktu na Ukrainie

Prezydent Duda zaznaczył, że Polska, jako sąsiad Ukrainy, od samego początku bacznie obserwuje rozwój sytuacji i aktywnie wspiera Kijów.

„Musimy upewnić się, że Rosja nie wygra tej wojny. To jest najważniejsze. Rosja nie może wygrać tej wojny. Nie mówię, że musi zostać pokonana, mówię, że nie może wygrać, co oznacza, że nie może z niej czerpać żadnych korzyści” – podkreślił prezydent.

Wsparcie Polski dla Ukrainy

Polska od początku rosyjskiej inwazji dostarcza Ukrainie istotną pomoc wojskową, przekazując m.in. ponad 360 czołgów oraz inny sprzęt wojskowy.

„Polska wspiera Ukrainę od samego początku – nie tylko przekazaliśmy Ukrainie ogromną pomoc wojskową, ale także byliśmy pierwszym krajem, który zdecydował się wysłać jej uzbrojenie” – dodał Duda.

Polska pełni również kluczową rolę jako hub logistyczny dla dostaw broni i pomocy humanitarnej.

„Mamy jedyną autostradę łączącą Europę Zachodnią z Ukrainą i duże międzynarodowe lotnisko blisko granicy z Ukrainą. Rola Polski jest więc kluczowa” – podkreślił polski prezydent.

Andrzej Duda wyraził przekonanie, że Donald Trump, ze względu na swoje biznesowe podejście do polityki, może znaleźć skuteczne rozwiązania w celu zakończenia konfliktu.

„Na co liczę? Liczę na to, że prezydent Trump, który głośno mówi o tym, że chce zakończyć wojnę w Ukrainie, zaproponuje i wdroży takie rozwiązania – nie tylko polityczne, ale także gospodarcze – które zmuszą Władimira Putina do podjęcia negocjacji i doprowadzą do zakończenia tej wojny” – powiedział Duda.

Przypomniał również, że Trump, jako prezydent, udzielił Ukrainie wsparcia wojskowego w ramach budżetu Pentagonu na rok 2020.

„Pamiętajmy też, że pierwszym, który faktycznie pomógł Ukrainie, był właśnie Donald Trump. Już wtedy udzielał Ukrainie wsparcia wojskowego, gdy nikt jeszcze nie myślał poważnie o wojnie i konieczności obrony” – dodał.

Poparcie dla członkostwa Ukrainy w UE i NATO

Duda podkreślił swoje silne wsparcie dla aspiracji Ukrainy do członkostwa w Unii Europejskiej i NATO.

„Nie jest tajemnicą, że bardzo mocno wspieram Ukrainę – zarówno w jej dążeniach do członkostwa w NATO, jak i w Unii Europejskiej” – zaznaczył.

Przypomniał, że to on, po agresji Rosji na Ukrainę, wystosował list do przewodniczącej Komisji Europejskiej, apelując o przyznanie Ukrainie statusu kandydata do UE.

„Dziś Ukraina jest na drodze do uzyskania członkostwa w Unii i mam nadzieję, że zostanie przyjęta w najbliższym czasie. Cały czas wspieram te ambicje i równie mocno popieram starania Ukrainy o członkostwo w NATO” – dodał.

Duda: Trump jest przede wszystkim biznesmenem

Prezydent Polski odniósł się również do szerszego kontekstu międzynarodowego, zwracając uwagę na zmieniające się relacje między Stanami Zjednoczonymi a Rosją.

„Proszę pamiętać, że prezydent Donald Trump jest przede wszystkim biznesmenem, i to zawsze podkreślam w każdej dyskusji. On ma biznesowe podejście do polityki i biznesowy sposób jej prowadzenia. Nie wszyscy politycy to lubią, nie są do tego przyzwyczajeni” – powiedział Duda.

Zaznaczył, że Polska pozostaje jednym z najważniejszych sojuszników USA w regionie, co podkreśla rosnące znaczenie Polski na arenie międzynarodowej w kontekście wojny na Ukrainie.

