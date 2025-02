Trzaskowski zdumiony słowami Nawrockiego. „Coś nieprawdopodobnego. To się w pale nie mieści”

Rafał Trzaskowski w niedzielę 9 lutego wziął udział w livechacie, w którym mówił o różnych kwestiach poruszonych przez internautów. Kandydat KO w wyborach odniósł się do teorii, że „nie jest dobrze, gdy rząd i prezydent są z jednej opcji” politycznej. Trzaskowski przyznał, że wszystko zależy od jednostki i od tego, jak bardzo niezależna jest głowa państwa. Włodarz Warszawy zaznaczył, że prezydent powinien mieć „kręgosłup”.

Rafał Trzaskowski uderzył w Andrzeja Dudę. Nazwał go „długopisem”

Trzaskowski uderzył również w Andrzeja Dudę, nazywając go „długopisem”. Zarzucił także Karolowi Nawrockiemu, że ten „jest zależny w 100 proc. od wyboru jednego człowieka, bo przecież to Jarosław Kaczyński go wybrał i będzie biegał na Nowogrodzką po instrukcję”. – Zresztą widać, że jak tam ostatnio był, to nawet się wstydził do tego przyznać – stwierdził kandydat Koalicji Obywatelskiej w wyborach.

– Oczywiście trzeba współpracować z rządem, naciskać, pokazywać sprawczość, w pewnym sensie inspirować do działania. Jeżeli rząd czegoś nie będzie robił, ja będę go poganiał. Stąd nasze hasło „cała Polska naprzód”, bo chcemy przyspieszenia. Jeżeli rząd nie będzie chciał podejmować pewnych wyzwań, a tu prezydent może się wykazać aktywnością, strategicznym myśleniem, no to wtedy po prostu będę zgłaszał swoje własne inicjatywy ustawodawcze – zapewniał Trzaskowski.

Ukraina w NATO to nie jest najlepszy pomysł? Trzaskowski grzmi po słowach Karola Nawrockiego

Włodarz Warszawy zapewnił, że „zawsze przy każdej ustawie, która do niego trafi, będzie ją bardzo dokładnie analizował i zastanawiał się, czy zasługuje na to, żeby ją podpisać”. Trzaskowski odniósł się do słów Nawrockiego, że „Ukraina w NATO to nie jest najlepszy pomysł”. – To jest coś nieprawdopodobnego. To jest podważenie tego co najważniejsze, czyli naszego interesu narodowego. To się po prostu w pale nie mieści to co nam Nawrocki proponuje – mówił Trzaskowski.

– Chciałby mieć pan tego typu konflikt na górze między rządem a prezydentem zależnym od Kaczyńskiego, który takie rzeczy opowiada, które nie mają nic wspólnego z naszym interesem narodowym? W związku z tym, tam, gdzie ta współpraca jest konieczna, ja ją gwarantuję – podsumował kandydat KO w wyborach.

