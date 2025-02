Nawrocki chce znacznie obniżyć ceny energii. Trzaskowski: Brzmi jak ponury dowcip

Popierany przez Prawo i Sprawiedliwość Karol Nawrocki podczas sobotniego spotkania z wyborcami w Augustowie zapowiedział, że w ciągu 100 dni od objęcia urzędu doprowadzi do obniżenia cen energii elektrycznej o 33 proc. Swój plan nazwał „Prąd 33 proc”..

Nawrocki skuteczność swojej zapowiedzi uzależnił od odrzucenia Zielonego Ładu. – Zielony Ład wpływa w ten sposób na cenę energii elektrycznej, że przedsiębiorcy i dostawcy energii wiedząc, jakie konsekwencje przyniesie Zielony Ład, tworzą poduszkę finansową. Żądają więcej za energię elektryczną, bo wiedzą, że czeka ich katastrofa – stwierdził.

Kandydat dodał także, że podczas swojej prezydentury zwoła „specjalny szczyt przeciwników Zielonego Ładu”, który oprze początkowo na państwach Trójmorza, a który będzie starać się w następnie rozszerzać o kolejne kraje.

Kaczyński popiera Nawrockiego i wbija szpilkę Tuskowi

Niemal od razu po ogłoszeniu przez Nawrockiego swojego planu został on poparty w mediach społecznościowych przez prezesa popierającej go partii Jarosława Kaczyńskiego.

„Ważny konkret dra Karola Nawrockiego dotyczący tego, co na co dzień dotyka Polaków: Plan Prąd 33% czyli rachunki za energię niższe o jedną trzecią! Obywatelski kandydat rozumie codzienne bolączki, w przeciwieństwie do rządzących, których interesuje wyłącznie amatorski ping-pong” – napisał Kaczyński, kierując dodatkową uszczypliwość premierowi Donaldowi Tuskowi.

Trzaskowski: To jest coś nieprawdopodobnego

Propozycję „Prąd 33 proc”. dość szybko skomentował także główny konkurent Nawrockiego, kandydujący z ramienia Koalicji Obywatelskiej prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Jego odpowiedź na plan padła podczas spotkania z wyborcami w Inowrocławiu. – W związku z tym, co się działo w ostatnich latach za rządów PiS, to brzmi jak ponury dowcip – stwierdził.

– Natomiast to jest coś nieprawdopodobnego, że ci wszyscy politycy z PiS, oni cierpią na jakiś bardzo dziwny przypadek amnezji, bo oni nie pamiętają, co robili – powiedział Trzaskowski. Dodał, że od kiedy zmieniła się władza, ceny energii spadły „o prawie 30 proc”..

