Kandydat Konfederacji na prezydenta chciał, by poseł Polski 2050 odpowiedział za swoje słowa dotyczące sprzeniewierzenia środków i unikania płacenia podatków.

— Sędzia w całości oddaliła wniosek Sławomira Mentzena. W ustnym uzasadnieniu zmiażdżyła ten wniosek — powiedział Ćwik w rozmowie z Onetem.

Wyborcza porażka Mentzena. Sąd „zmiażdżył" wniosek

Podczas lutowego posiedzenia Sejmu poseł Sławomir Ćwik z Polski 2050 skierował poważne zarzuty pod adresem Sławomira Mentzena. Stwierdził, że Mentzen, wykorzystując swoją popularność, zebrał od Polaków 12 milionów złotych poprzez fundację rodzinną w celu unikania płacenia podatków.

Ćwik podkreślił, że akcje o wartości nominalnej 10 groszy były sprzedawane za 36 zł każda, co jego zdaniem budziło wątpliwości co do uczciwości tych działań.

Zapytał również o obiecane zyski dla akcjonariuszy oraz zasugerował, że Mentzen, zamiast pracować w Sejmie, skupia się na zarabianiu pieniędzy na giełdzie i alkoholu, co jego zdaniem godzi w dobre imię Sejmu.

Sławomir Mentzen stanowczo odrzucił oskarżenia Ćwika, nazywając je kłamstwami. W odpowiedzi złożył pozew w trybie wyborczym, domagając się przeprosin oraz wpłaty 50 tysięcy złotych na zbiórkę dla powodzian.

Na swoim profilu na portalu X (dawniej Twitter) opublikował skan pozwu, komentując: „Do zobaczenia w sądzie! Wniosłem o zobowiązanie pana do zapłaty 50 tysięcy złotych na zbiórkę dla powodzian, więc będzie pan pierwszą osobą w tej koalicji, która jakkolwiek im pomoże!”

Początkowo pozew został złożony w Sądzie Okręgowym w Zamościu. Jednak ze względu na niewłaściwość miejscową został wycofany i przeniesiony do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Ćwik skomentował te działania, sugerując, że Mentzen „stchórzył” i obawiał się szybkiego rozstrzygnięcia sprawy w trybie wyborczym. Ostatecznie Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił pozew Mentzena, a Ćwik w rozmowie z Onetem stwierdził: „Sędzia w całości oddaliła wniosek Sławomira Mentzena. W ustnym uzasadnieniu zmiażdżyła ten wniosek”.

Tryb wyborczy — co to jest?

Tryb wyborczy, przewidziany w polskim prawie, umożliwia szybkie rozstrzyganie sporów dotyczących nieprawdziwych informacji rozpowszechnianych w trakcie kampanii wyborczej.

Sąd Okręgowy ma obowiązek rozpatrzyć taki wniosek w ciągu 24 godzin, co ma na celu minimalizowanie wpływu fałszywych informacji na proces wyborczy. W tym przypadku sąd uznał, że zarzuty Ćwika nie naruszyły dóbr osobistych Mentzena w sposób uzasadniający zastosowanie sankcji przewidzianych w trybie wyborczym.

