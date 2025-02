Lech Wałęsa uderzył w Donalda Trumpa. „Świat ci na to nie pozwoli”

Lech Wałęsa skomentował w rozmowie z „Faktem” pierwsze tygodnie nowej prezydentury Donalda Trumpa. Były prezydent odniósł się m.in. do rozmów z Władimirem Putinem ws. Ukrainy. – Lepsze rozmowy niż strzelanie, natomiast boję się, żeby nie zmusił Ukraińców do wielkich rezygnacji. Mamy szansę zrobić porządek z Rosją, ale musimy inaczej walczyć. Nie czołgami i rakietami, a politycznie – uznał Wałęsa.

Wałęsa o rozmowie Trumpa z Putinem. Wskazał główny problem z Rosją

Były przewodniczący „Solidarności” stwierdził, że „to nie Putin powoduje niebezpieczeństwo dla świata, a system polityczny w Rosji, bo gdyby miał dwie kadencje, to by takiej bandy nie zbudował”. – To, co proponuje, te różne podatki, to było dobre 100 lat temu! On nie myśli do przodu. To nie jest ta epoka – kontynuował Wałęsa.

Były prezydent po raz kolejny wspomniał, że to on zachęcił obecnego przywódcę Stanów Zjednoczonych do wejścia w politykę. – Zrobiłem nieodpowiedni numer. Jak się z nim spotkałem, to przekonywałem go, żeby kandydował. Zrobił to, no i wygrał – ubolewał Wałęsa. Były przewodniczący „Solidarności” kontynuował, że radził Trumpowi, aby ten szedł w innym kierunku. – Niestety poszedł w złym – narzekał Wałęsa.

Były lider „Solidarności” do prezydenta USA. „Nie możesz izolować Ameryki”

Były polityk został również zapytany, co by powiedział prezydentowi USA, gdyby go dzisiaj spotkał. – Człowieku, to nie jest ta epoka! Nie możesz izolować Ameryki. Świat ci na to nie pozwoli. To, nie jest ten wiek, żebyś myślał o przejęciu Kanady – podsumował Wałęsa. Były przewodniczący „Solidarności” w połowie stycznia w Auli Collegium Maius UJ Krakowie cieszył się z kolei obecności Trumpa, bo jak wyjaśnił „dzięki temu możemy dyskutować, widzieć błędy i wyciągać wnioski”.

