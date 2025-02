Stało się. Donald Trump rozmawiał z Władimirem Putinem

Ekskluzywna rozmowa „New York Post” z Donaldem Trumpem odbyła się w piątek na pokładzie prezydenckiego samolotu Air Force One. Jak przekazał tabloidowi prezydent Stanów Zjednoczonych, celem rozmowy z rosyjskim przywódcą była próba wynegocjowania zakończenia wojny w Ukrainie. Nie wiadomo, kiedy rozmowa miała miejsce.

Na pytanie o to, ile razy Trump rozmawiał z Władimirem Putinem, prezydent Stanów Zjednoczonych odpowiedział: „Lepiej nie będę mówić”. Stwierdził za to, że wierzy, że rosyjski przywódca przejmuje się umierającymi na polu bitwy, a nawet chce, żeby „ludzie przestali umierać. – Wszyscy ci martwi ludzie. Młodzi, młodzi, piękni ludzie. Są jak twoje dzieci, dwa miliony z nich – i giną bez powodu – mówił Trump.

Trump zapowiada rozmowy pokojowe

Amerykański prezydent stwierdził, że wojna w Ukrainie nie miałaby miejsca, gdyby to on był prezydentem w 2022 roku. – Zawsze miałem dobre stosunki z Putinem – mówił Trump, dodając że miał je „w przeciwieństwie do swojego przeciwnika”. – Biden był wstydem dla naszego narodu. Całkowitym wstydem – mówił.

Trump powiedział, że ma konkretny plan zakończenia wojny. Pytany, kiedy to nastąpi, stwierdził: „Mam nadzieję, że szybko”. – Każdego dnia giną ludzie. Ta wojna na Ukrainie jest tak zła. Chcę zakończyć tę cholerną rzecz – zapowiedział.

Na potwierdzenie swoich słów Trump zwrócił się do doradcy ds. bezpieczeństwa narodowego Mike’a Waltza, który dołączył do niego w jego gabinecie na pokładzie Air Force One podczas rozmowy z „New York Post”. – Rozpocznijmy te spotkania. Oni chcą się spotkać. Każdego dnia giną ludzie. Giną młodzi, przystojni żołnierze. Młodzi mężczyźni, tacy jak moi synowie. Po obu stronach. Na całym polu bitwy – mówił.

Bezpieczeństwo w zamian za dostęp do złóż

W rozmowie pojawił się również wątek negocjacji z Ukrainą dotyczących wydobycia metali ziem rzadkich i dostępu do podziemnych magazynów na gaz LNG. Trump zapowiedział, że chce zawrzeć umowę o wartości 500 milionów dolarów. W zamian Stany Zjednoczone będą gwarantować naszemu wschodniemu sąsiadowi bezpieczeństwo.

Do spotkania między prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim a wiceprezydentem Stanów Zjednoczonych J.D. Vance’m dojść ma na Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa w przyszłym tygodniu. W przyszłym tygodniu dojść może także do spotkania Zełenskiego z Trumpem w Waszyngtonie.

