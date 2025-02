Trump w kwietniu w Warszawie? Mastalerek: Zostanie zaproszony

Czy w najbliższym czasie możemy się spodziewać spotkania Andrzeja Dudy z Donaldem Trumpem?

Trzeba zacząć od tego, że relacje prezydenta Dudy z prezydentem Trumpem są serdeczne i przyjacielskie. Sprawdzone podczas pierwszej kadencji Donalda Trumpa. Wtedy Polska zyskała bardzo wiele dzięki współpracy obu prezydentów. Warto też podkreślić, że Panowie osobiście się lubią, czego byłem świadkiem podczas ich 2,5 godzinnego spotkania w Trump Tower. Tym, co wyróżnia prezydenta Dudę od premiera Tuska, jest fakt, że prezydent konsekwentnie podkreśla, że współpracować trzeba zarówno z Demokratami, jak i Republikanami. Donald Tusk natomiast oficjalnie i bezpardonowo obrażał Donalda Trumpa. Skończyło się to chociażby tym, że w 25. rocznicę wejścia Polski do NATO Spiker Izby Reprezentantów Mike Johnson odmówił spotkania z premierem. To nie sprzyja polskiemu bezpieczeństwu.

To kiedy spotkanie Andrzeja Dudy i Donalda Trumpa?

Podczas rozmowy telefonicznej 11 listopada ubiegłego roku, kiedy prezydent Trump zadzwonił, aby złożyć życzenia z okazji święta niepodległości, zaprosił prezydenta Dudę do Stanów Zjednoczonych. Do ustalenia szczegółów spotkania prezydent USA wyznaczył Susie Wiles, a prezydent Duda mnie. Utrzymujemy kontakt i obecnie trwa dogrywanie terminu. Niedługo będzie ustalona data spotkania.

Proszę zauważyć, że dość nieoczekiwanie Prezydent Trump już w pierwszych dniach swojej prezydentury musiał zmierzyć się z dwoma potężnymi wstrząsami. Wydarzenia wewnętrzne o takiej skali jak największe w historii pożary w Kalifornii czy niespotykana od dekad katastrofa lotnicza w stolicy powodują, że plany dotyczące wizyt międzynarodowych schodzą na plan drugi. To naturalne i nie trzeba z tego powodu rozdzierać szat.

Czy ktokolwiek z administracji Donalda Trumpa może przyjechać w kampanii wyborczej i poprzeć kandydata wspieranego przez PiS?

Prezydent Duda ani jego współpracownicy nie zajmują się kampanią wyborczą.

Andrzej Duda do 5 sierpnia ma do zrealizowania ważne plany. Jednym z nich jest zaplanowany w Warszawie na koniec kwietnia szczyt Inicjatywy Trójmorza, na który zostanie zaproszony Donald Trump.

Czyli w kwietniu Donald Trump w Warszawie?

Prezydent Trump był na pierwszym szczycie Trójmorza w 2017 roku, mam nadzieję, że będzie także na jubileuszowym, dziesiątym szczycie, ostatnim za prezydentury Andrzeja Dudy, co stanowiłoby pewnego rodzaju klamrę.

W PiS są plotki, że Andrzej Duda ma już załatwioną pracę w USA. Czy to prawda?

Plotki w polityce są rzeczą oczywistą i często zabawną. Ale prezydent nie zajmuje się ani plotkami, ani organizowaniem sobie nowej pracy. Będzie się zastanawiał nad swoją przyszłością w dzień po prezydenturze. A póki co, do jej końca skupia się tylko i wyłącznie na swoich obowiązkach powierzonych mu przez wyborców. Jestem przekonany, że w przyszłości nie będzie narzekał na brak propozycji. Widzę zresztą, jak jest traktowany przez innych przywódców na świecie. Prezydent Duda jest dziś światowym liderem. Wielu mu tego zazdrości. I wielu nie może się z tym pogodzić, szczególnie Donald Tusk i jego współpracownicy. Nie mogą zaakceptować, że prawicowy prezydent jest szanowany za granicą, rozpoznawalny m.in. w Ameryce, ale też w wielu innych krajach. Tu w polskim, politycznym, medialnym piekiełku szereg osób nie może się z tym pogodzić. Zazdrość o prezydenta bardzo mnie cieszy, bo świadczy o tym, że Andrzej Duda odniósł sukces.