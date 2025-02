Kurski hucznie świętuje Walentynki. Nietypowe nagranie trafiło do sieci

Joanna Kurska jest ostatnio aktywna w mediach społecznościowych. Żona byłego prezesa TVP wykorzystała przypadające w piątek 14 lutego Walentynki, aby zamieścić w sieci nowe nagranie.

Na krótkim wideo widzimy Jacka Kurskiego z żoną, którzy tańczą na ulicy przed Kapitolem w Waszyngtonie. W tle słychać piosenkę „Love is in the air” autorstwa Johna Paula Younga. „Happy Valentine’s Day” – napisała żona byłego szefa telewizji publicznej.

Jacek i Joanna Kurscy. Kontrowersje wokół ślubu

Jacek i Joanna Kurscy są parą od 2016 roku. Dwa lata później para zdecydowała się sformalizować swój związek. W sierpniu 2018 były prezes TVP i jego partnerka wzięli ślub w urzędzie stanu cywilnego w Sulejówku. Zakochani chcieli iść o krok dalej i wziąć także ślub kościelny. Tutaj pojawiła się jednak poważna przeszkoda. Jacek Kurski przez 24 lata był związany z Moniką Mucek. Joanna Kurska również miała wcześniej męża. Ostatecznie sąd kościelny stwierdził nieważność pierwszego małżeństwa. Ślub Kurskich odbył się w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach.

Unieważnienie ślubu kościelnego wywołało mnóstwo kontrowersji. Ks. Isakowicz-Zalewski stwierdził, że „przez całą swoją posługę kapłańską nie przypomina sobie sytuacji, w której ktoś otrzymałby rozwód po tylu latach małżeństwa i pojawieniu się na świecie dzieci”.

W odpowiedzi na zarzuty Joanna Kurska podkreśliła, że „cały proces trwał blisko cztery lata a w Polce każdego roku stwierdza się nieważność około trzech tysięcy ślubów rocznie”. – Według prawa kanonicznego stwierdzenie nieważności związku odnosi się do przyczyn przed jego zawarciem, czyli nie ma żadnego związku z jego następstwami, w tym np. dziećmi i ich liczbą. Kto tego nie rozumie, reprezentuje poziom ignorancji wpisów hejterskich trolli na portalach – komentowała Joanna Kurska na łamach „Faktu”.

