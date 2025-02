Rekordowa liczba zakażeń wirusem. Minister zdrowia apeluje

Izabela Leszczyna została zapytana w radiowej Trójce „jak wygląda liczba zachorowań na grypę i czy Polacy będą mieli środki medyczne, jeśli zajdzie taka potrzeba, aby skorzystać z lekarstw”. – Mamy sezon infekcyjny, jest dla nas wyjątkowo nieprzyjazny. Choruje bardzo dużo osób, właściwie zachorowania na grypę wzrosły o kilkaset procent i z tym wiązał się brak leków przeciwgrypowych w aptekach – zaczęła minister zdrowia.

– Jak kilkaset proc. osób więcej nagle chce skorzystać z takiego leku, to jest oczywiste, że chwilę musi potrwać, zanim z powrotem zabezpieczymy ten lek, ale to już się częściowo stało i częściowo dzieje. 48 000 opakowań jest już od ubiegłego tygodnia w aptekach, a w piątek miało przyjść kolejne 180 000. Dzisiaj dostanę raport, czy tak się rzeczywiście stało. Hurtownie, apteki od dzisiaj mogą zamawiać ten lek i pewnie w ciągu kilku dni najbliższych będzie w aptekach – kontynuowała Leszczyna.

W Polsce szaleje grypa. Minister zdrowia apeluje ws. szczepień

Minister zdrowia zwróciła się również z apelem. – Jeśli nie jesteśmy zainfekowani, zaszczepmy się jeszcze na grypę, to nam da ochronę nie tylko w tym sezonie infekcyjnym, ale także w tym, który przyjdzie przecież do nas jesienią. Naprawdę szczepienia przeciwko grypie od wielu, wielu lat na całym świecie i w Europie powodują, że grypa nie jest groźną chorobą dla tych, którzy są zaszczepieni – prosiła Leszczyna.

– Warto się szczepić, tym bardziej że od piątku możemy zrobić to w aptece. Nie musimy iść do POZ-u, nie musimy iść najpierw po receptę, później po szczepionkę, wracać do POZ-u. Wprowadziłam ustawę, która mówi: Możesz zaszczepić się, to chodzi o osoby dorosłe w aptece i przypomnę, że jeśli ma ktoś więcej niż 65 lat, może zaszczepić się zupełnie bezpłatnie. Inne osoby płacą 50 proc., ale to jest około 26 zł. Warto tyle zainwestować swoje zdrowie – podsumowała minister.

Czytaj też:

MZ kupuje lek na grypę za granicą. A polska firma wie, jak go produkowaćCzytaj też:

Grypa szaleje, a najgorsze dopiero przed nami. GIS: prawie 1000 zgonów od początku sezonu