Grypa w natarciu! Eksperci alarmują: To najgorszy sezon od lat

Eksperci podkreślają, że rzeczywista liczba zachorowań może być nawet wyższa, ponieważ nie wszystkie przypadki są zgłaszane do odpowiednich instytucji. Do szpitali z powodu grypy trafiło około 25 tysięcy osób, a liczba porad ambulatoryjnych udzielonych z powodu ostrych infekcji układu oddechowego przekroczyła 14 milionów.

— Sezon grypowy 2024/25 to znacznie większa liczba zachorowań. Według wskaźników wydaje się, że odnotowaliśmy nawet trzykrotnie więcej zachorowań niż w sezonie poprzednim — podkreślił dr Paweł Grzesiowski, Główny Inspektor Sanitarny, cytowany przez TVN24.

Niski poziom szczepień na grypę

Jednym z głównych czynników wpływających na obecną sytuację epidemiologiczną jest niski poziom wyszczepialności przeciwko grypie w Polsce. W bieżącym sezonie jedynie około 5% populacji zdecydowało się na szczepienie, co stanowi regres w porównaniu z poprzednimi latami.

Profesor Adam Antczak, przewodniczący Rady Naukowej Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Chorób Infekcyjnych, zwraca uwagę na konieczność uproszczenia procedur związanych ze szczepieniami, aby zwiększyć ich dostępność i zachęcić większą liczbę osób do skorzystania z tej formy profilaktyki.

Szczepienia na grypę. Gdzie się szczepić?

W obecnym sezonie dla pacjentów dostępne są inaktywowane szczepionki przeciw grypie, podawane we wstrzyknięciu. Szczepienia mogą być wykonywane w podmiotach leczniczych (dla dzieci i dorosłych) oraz w wybranych aptekach (dla dorosłych).

Zgodnie z informacjami Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny szczepionki przeciw grypie są dostępne w ramach częściowej lub całkowitej refundacji. Dodatkowo niektóre samorządy realizują bezpłatne programy szczepień dla seniorów i dzieci.

Refundacja szczepionek

W sezonie 2024/2025 obowiązują określone zasady refundacji szczepionek przeciw grypie:

Szczepionki podawane we wstrzyknięciu są bezpłatne dla kobiet w ciąży i połogu oraz dla osób w wieku 65 lat i starszych.

Dla dorosłych w wieku 18–64 lata dostępne są szczepionki z 50% refundacją.

Dostępne preparaty to m.in. Influvac Tetra i Vaxigrip Tetra.

Powikłania pogrypowe

Grypa może prowadzić do poważnych powikłań, zwłaszcza u osób starszych, dzieci oraz osób z obniżoną odpornością. Do najczęstszych powikłań należą zapalenie płuc, zapalenie mięśnia sercowego oraz zaostrzenie przewlekłych chorób układu oddechowego. Ważne jest, aby osoby z grup ryzyka regularnie się szczepiły i stosowały się do zaleceń lekarzy.

