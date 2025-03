Jaki wpływ na ciążę ma mikroplastik? Naukowcy biją na alarm

Mogą one utrudniać zajście w ciążę lub jej utrzymanie, a także prowadzić do wielu innych zaburzeń. Zmorą dla potencjalnych matek jest również emisja mikroplastiku.

Groźny mikroplastik

Mikroplastik, czyli drobiny plastiku o średnicy mniejszej niż 5 mm, stał się wszechobecny w naszym środowisku. Niedawne badania wykazały obecność mikroplastiku w łożyskach czterech zdrowych kobiet, co budzi poważne obawy dotyczące wpływu tych cząsteczek na rozwój płodu.

Chociaż pełne skutki zdrowotne nie są jeszcze znane, naukowcy sugerują, że mikroplastik może przenosić niebezpieczne substancje chemiczne, które wpływają na układ odpornościowy i hormonalny rozwijającego się dziecka.

Związki endokrynnie czynne. Na co uważać?

Mikroplastik może często zawierać EDCs – substancje chemiczne, które mają zdolność zakłócania funkcjonowania układu hormonalnego, co prowadzi do szeregu problemów zdrowotnych. Jak podaje prof. Michał Ciebiera z Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie: „Wiemy, że związki endokrynnie czynne mogą m.in.: powodować niedoczynność tarczycy, przedwczesne dojrzewanie płciowe, zaburzać płodność, zmniejszać sprawność seksualną, a także przyczyniać się do powstania nowotworów złośliwych”.

Wpływ EDCs na zdrowie kobiet

Ekspozycja na EDCs może prowadzić do zaburzeń cyklu menstruacyjnego oraz problemów z płodnością. Długotrwałe narażenie na te substancje może utrudniać zajście w ciążę lub jej utrzymanie. Ponadto niektóre EDCs są powiązane z zespołem policystycznych jajników (PCOS) – jednym z najczęstszych zaburzeń hormonalnych u kobiet.

Projekt HYPIEND. Badanie wpływu EDCs na kobiety w ciąży

Warszawski Instytut Zdrowia Kobiet, we współpracy z międzynarodowymi partnerami, rozpoczął projekt HYPIEND, mający na celu zbadanie wpływu EDCs na zdrowie kobiet w ciąży i ich dzieci.

W ramach projektu planowane jest monitorowanie stanu zdrowia ponad 800 kobiet w ciąży z Polski, Hiszpanii i Belgii, a następnie ich dzieci przez 18 miesięcy. Badania skupią się na ocenie narażenia na EDCs oraz ich wpływu na rozwój neurologiczny i fizyczny dzieci.

Kobiety w pierwszym trymestrze ciąży, do 11. tygodnia, mogą zgłaszać się do udziału w projekcie HYPIEND. Uczestniczki otrzymają darmową, kompleksową opiekę okołoporodową oraz będą miały możliwość wykonania dodatkowych badań, które pomogą zrozumieć, jak substancje chemiczne wpływają na ich układ hormonalny i rozwój dziecka. Zgłoszenia można przesyłać na adres e-mail: [email protected].

