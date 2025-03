Podpalenie kantoru przy autostradzie A2, w środku była kobieta. Policja szuka sprawcy

Nieznana osoba weszła do całodobowego kantoru wymiany walut, znajdującego się na stacji paliw, i podpaliła go od środka. W budynku przebywała pracownica, która zdołała opuścić płonące pomieszczenie i została przetransportowana do szpitala.

Do zdarzenia doszło 6 marca przy autostradzie A2 w pobliżu Świecka, w województwie lubuskim. Nieznany sprawca podpalił kantor z kobietą w środku. Policja szuka sprawcy Po otrzymaniu zgłoszenia na miejsce zdarzenia natychmiast przybyły służby ratunkowe oraz policja. St. asp. Ewa Murmyło, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Słubicach, poinformowała: „W godzinach porannych doszło do podpalenia kantoru przy autostradzie A2 koło Świecka. W środku znajdowała się kobieta, która wydostała się z pomieszczenia i została przetransportowana do szpitala. Na miejscu okoliczności badają policjanci pod nadzorem prokuratora. Jest też biegły z dziedziny pożarnictwa". Obecnie nie ma pewności, czy pożar był wynikiem celowego działania. Śledczy analizują nagrania z monitoringu oraz przesłuchują świadków, aby ustalić dokładne okoliczności zdarzenia. Kantor przy autostradzie A2 Kantor, w którym doszło do zdarzenia, znajduje się przy autostradzie A2, w pobliżu granicy z Niemcami. Jest to punkt wymiany walut dla podróżnych przekraczających granicę. Kantory w tej okolicy stanowią istotny element infrastruktury dla kierowców i pasażerów. Poszukiwania sprawcy Policja apeluje o pomoc w ustaleniu tożsamości sprawcy podpalenia. Osoby, które były świadkami zdarzenia lub posiadają jakiekolwiek informacje mogące pomóc w śledztwie, proszone są o kontakt z lokalnymi służbami porządkowymi. Wszelkie informacje mogą okazać się kluczowe dla rozwiązania sprawy. Czytaj też:

