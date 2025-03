„Niedyskrecje parlamentarne”. Powrót Sławomira Nowaka. Trump pomaga Trzaskowskiemu

Spięcie szefa MSZ Radosława Sikorskiego z sekretarzem stanu USA Marco Rubio dało niektórym do myślenia, jakie są dziś nasze dyplomatyczne relacje ze Stanami.

– W administracji Trumpa na Radosława Sikorskiego mówią minister Applebaum. Została mu przyklejona łatka z powodu żony – mówi polski polityk obeznany w realiach polityki amerykańskiej.

I przytacza powód dla którego, polski szef MSZ nie jest lubiany przez administrację Trumpa.

– Donald Trump codziennie wstaje o 5 rano i ogląda Morning Joe na stacji MSNBC, gdzie poranki prowadzi Mika Brzezinski, córka Zbigniewa Brzezińskiego. Choć telewizja ma lewicowy skręt i jest krytykowana za popieranie Demokratów, to Trump czasem nawet dzwoni w trakcie trwania programu i na żywo kłóci się z prowadzącymi. Gościem MSNBC przynajmniej raz w tygodniu jest Anne Applebaum, która porównywała Trumpa do Stalina, Hitlera i Mussoliniego. Nawet jeśli prezydent Stanów tego nie widział, to po 15 minutach mu o tym doniesiono. Dlatego obecnie relacje Sikorskiego z administracją Trumpa są trudne – mówi nasz informator.

Dawno nie widziany Sławomir Nowak, minister transportu w drugim rządzie Donalda Tuska, pojawił się na Forum Polskiego Przemysłu Zbrojeniowego na Stadionie Narodowym. Czy to oznacza, że po tym jak były polityk, który po wyjściu z aresztu wrócił do biznesu – ponownie stanął na czele swojej firmy doradczej Europe Partners – powrócił też do współpracy ze spółkami skarbu państwa?