Awantura na miesięcznicy smoleńskiej. Przemówienie Kaczyńskiego zakłócone

– Z jednej strony nasze spokojne uroczystości a z drugiej te obrzydliwe ataki i oszczerstwa oraz odrażające powtarzanie tez putinowskich i tego co wrogowie polskiej niepodległości i ci, którzy Polsce szkodzili i szkodzą w dalszym ciągu z pełną determinacją działają bez żadnej reakcji ze strony policji i wbrew prawu – powiedział Jarosław Kaczyński podczas uroczystości z okazji miesięcznicy smoleńskiej.

– Tak wygląda porozumienie Donalda Tuska. Policja nie wykonuje swoich obowiązków, bo takie ma polecenie. Mówię to z bólem, ale polska policja jest dzisiaj w sojuszu z wrogami Polski – stwierdził prezes PiS.

Wystąpienie Jarosława Kaczyńskiego przez cały czas było zakłócane przez liczne okrzyki.

– Taka jest prawda o naszej rzeczywistości. Temu wszystkiemu sprzeciwiał się mój brat Lech Kaczyński, przeciwko temu sprzeciwiali się ci, którzy lecieli do Smoleńska. Za tą ludobójczą, odrażającą zbrodnię odpowiada Władimir Putin, ale także ci, którzy tutaj w Polsce rozdzielili wizyty w Rosji – komentował Jarosław Kaczyński.

Prezes PiS dodał, że „ta prawda pewnego dnia okaże się prawdą i dotrze do świadomości wszystkich Polaków”, ale też „będzie też prawdą procesową, przyjdzie taki czas”. – Będziemy kontynuowali to, co robimy aż do tego dnia, kiedy ci, którzy się tutaj awanturują zostaną surowo ukarani i poniosą konsekwencje a wielcy zbrodniarze zostaną ukarani jeszcze ciężej albo zostanie wobec nich zastosowana zasada norymberska – wskazał.

Na zakończenie wystąpienia Jarosław Kaczyński zwrócił się bezpośrednio do policjantów. – Pamiętajcie, że ten reżim długo nie potrwa a wy łamiecie prawo i nie wykonujecie swoich obowiązków – ocenił.

Wkrótce więcej informacji