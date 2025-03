Problem katolików z urodzinami w Wielkim Poście. Sprawa nie jest oczywista

Ksiądz Sebastian Picur prowadzi na platformie TikTok konto, na którym odpowiada na różne pytania internautów. Jedno z nich dotyczyło tego, „czy może zorganizować urodziny w Wielkim Poście”. „Ogólnie tak. Dużo zależy od tego, jak będą wyglądały. Jeśli masz na myśli zabawę taneczną, to należy się postarać o dyspensę. Zachęcam też do świadectwa i powstrzymania się od tańca lub do organizacji po Wielkim Poście. Życzę ci Bożego błogosławieństwa” – podkreślił duchowny kilka dni temu.

Sprawa regularnie wraca, bo na podobne pytanie, dotyczące organizacji 18. urodzin ks. Picur odpowiadał rok wcześniej. Wówczas udzielił takiej samej odpowiedzi. Zgodnie z czwartym przykazaniem kościelnym we wszystkie dni Wielkiego Postu należy „powstrzymywać się od udziału w zabawach”. Powstrzymanie się od zabaw sprzyja opanowaniu instynktów i wolności serca.

Obchodzą urodziny w Wielkim Poście, chcą zorganizować imprezę. Co w tej sprawie myśli Kościół?

Nie ma jednak sprecyzowania, o jakie zabawy chodzi. Kościół pozostawia na sumieniu wiernych określenie ram i sposobu przeżywania Wielkiego Postu. Na pewno należy jednak wykluczyć potańcówki i głośną muzykę. Wielki Post to czas pokuty, refleksji i nawrócenia. W tym okresie wierni powinni zagłębić się w swoim wnętrzu, zrobić sobie rachunek sumienia i zastanowić, czy nie za dużo energii poświęcają sprawom doczesnym.

Wielki Post trwa od Środy Popielcowej, która w tym roku wypadła 5 marca. Wielki Post trwa 40 dni i kończy się Mszą Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek 17 kwietnia. Wówczas katolicy obchodzą Triduum Paschalnego Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa. W czasie Wielkiego postu wierni przygotowują się duchowo na święta wielkanocne, które upamiętniają śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa.

Czytaj też:

Mówi o nim cała parafia. Ksiądz otrzyma specjalny medalCzytaj też:

Ekstremalna Droga Krzyżowa w polskim mieście. Ruszyły zapisy